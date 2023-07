Ils l’ont fait ! Deux ans après la génération Victor Wembanyama qui avait échoué d’un rien face à Kenny Lofton, Chet Holmgren ou encore Jaden Ivey, l’Équipe de France U19 a pris sa revanche face à Team USA ! Direction la finale demain, et on vous laisse deviner face à qui ce devrait être…

Quelle équipe !

Quel match !

Il aura fallu se battre, jusqu’au bout, pour venir à bout d’une équipe américaine qui, no disrespect, se sera tout de même beaucoup plus appuyé sur sa puissance physique et individuelle que sur du vrai basket structuré. Au contraire des Bleuets, une fois de plus très en place après les deux dernières promenades de santé en huitièmes et quarts contre Mada et la Serbie. Du vrai basket bon sang, et des garçons qui nous lâchent décidément une compétition de zinzin.