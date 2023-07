Entre les signatures des différents cracks, les exploits de Bleuets à la Coupe du Monde ou les demandes de trade de superstar, quelques petits moves ont eu lieu depuis l’ouverture de la Free Agency hier soir. Parmi ces moves ? Celui qui voit Dennis Smith Jr. rejoindre les Nets. Gé-nial.

Numéro 9 de la Draft 2017, drafté par les Mavs juste après Frank Ntilikina, Dennis Smith Jr. a connu depuis… une carrière cahin-caha. Des blessures, des saisons compliquées, la difficulté de se poser quelque part, et globalement une belle déception compte tenu du potentiel à l’époque. Alors évidemment le garçon n’a que 25 ans et vaut encore ses dix pions easy et un peu partout, évidemment la TNT est toujours présente dans les chaussettes, mais on est loin du All-Star qu’on nous vendait il y a un peu plus de cinq ans.

Revenu aux affaires la saison passée avec les Hornets, profitant du bazar ambiant au poste de meneur pour reprendre un peu de poil de la bête (8,8 points et 4,8 passes) après quelques saisons compliquées, DSJ va donc poursuivre sa carrière à Brooklyn, nous indiquaient il y a quelques heures les principaux insiders américains.

Les Nets qui ont re-signé Cam Johnson après s’être séparé de Joe Harris (qui part à Detroit), les Nets qui ont donc, aujourd’hui, sur leur backcourt les quatre joueurs suivants : Spencer Dinwiddie, Dennis, Patty Mills (annoncé sur le départ) et… Ben Simmons, oui il est toujours en vie, oui il est toujours sur le backcourt.

Dallas, Detroit, New York, Portland, Charlotte et désormais Brooklyn. Dennis la Malice continue son tour des États-Unis et semble déjà appartenir à la case des vétérans, à 25 ans seulement…