Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison NBA 2023-24 est enfin tombé ! Début des hostilités prévu le mardi 24 octobre prochain et conclusion attendue le 14 avril 2024, l’heure est donc venue de préparer ses valises et composter ses tickets. Alors on ne perd pas de temps, et on check tout de suite le programme 100% basketball des Boston Celtics !

Un stylo rouge dans une main, le calendrier de sa franchise préférée dans l’autre, et on prend des notes dans son Agenda TrashTalk !

⭐️ L’AGENDA OFFICIEL TRASHTALK 2023-24 ! ⭐️

Année olympique… couverture mythique ! 🇫🇷

🏀 365 jours

🏀 200 anecdotes

🏀 50 quiz

🏀 1 giga cahier de vacances

Écoles, collèges et lycées : on sera là pour la rentrée ! 🥰

DISPONIBLE DÈS MAINTENANT ! ❤️

➡️ https://t.co/NiDIQXo3jc pic.twitter.com/DEogFPGUqh

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 19, 2023

Les Celtics repartent au combat ! Après avoir atteint les Finales NBA en 2022 et les Finales de Conférence Est en 2023, ils espèrent enfin aller au bout et remporter le 18eme titre de leur histoire. Pour cela, Boston s’est renforcé cet été en recrutant Kristaps Porzingis, même si cela leur a couté Marcus Smart. La douleur est encore présente dans le cœur des fans, alors on espère que les performances de leur équipe sauront les consoler !

# Plus long road-trip : 5 matchs au début du mois de mars (Cleveland, Denver, Phoenix, Portland et Utah)

# Plus longue session maison : 7 matchs entre fin janvier et début février (Clippers, Pelicans, Pacers, Lakers, Grizzlies, Hawks, Wizards)

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : 35, rien de plus logique pour l’un des meilleurs équipes des deux dernière saisons

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 14, s/o Bob Cousy

# Matchs à horaires français pour les Celtics : 9, la Celtics Nation française est refaite

# Quelques affiches à retenir : comme l’an dernier, les C’s seront à l’affiche des NBA Christmas Games pour un duel historique face aux Lakers. Ils affronteront ensuite les Raptors le soir du MLK Day (15 janvier). Tatum et sa bande pourront prendre leur revanche des dernières Finales de Conférence Est en accueillant le Heat dès leur deuxième match de régulière, le 27 octobre. Ils iront aussi jouer à Miami le 25 janvier (Rivals Week) et le 11 février. Pour ce qui est des retrouvailles, Marcus Smart fera son retour au TD Garden le 4 février, mais les Celtics et les Grizzlies s’affronteront dès le 19 novembre. Pour retrouver Grant Williams, il faudra attendre le 22 février (à Dallas) et le 1er mars (à Boston).

this season's aboutta be special, no cap 🧢 pic.twitter.com/lWSBFW4mrO

— Boston Celtics (@celtics) August 17, 2023

mark your calendars 🗓️👀 pic.twitter.com/89BoaxbH8T

— Boston Celtics (@celtics) August 17, 2023