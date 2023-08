Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison NBA 2023-24 est enfin tombé ! Début des hostilités prévu le mardi 24 octobre prochain et conclusion attendue le 14 avril 2024, l’heure est donc venue de préparer ses valises et composter ses tickets. Alors on ne perd pas de temps, et on check tout de suite le programme 100% basketball des Portland Trail Blazers !

La saison dernière a donc été celle de trop pour Damian Lillard qui a demandé son trade après une saison à 33 victoires pour 49 défaites. L’icône de Portland voulait gagner, tout de suite, et il n’a pas reçu suffisamment de garanties de la part de son front-office qui a répondu en offrant 160 millions sur 4 ans à… Jerami Grant, donc pas la réponse escomptée, on ne vous fait pas de dessin. Une page devrait donc se tourner chez les Blazers après le départ de celui qui mène cette équipe depuis 11 ans. Mais la page qui s’ouvre pourrait bien être tout aussi radieuse avec l’arrivée de Scoot Henderson, pur prospect à la mène, qui aurait probablement été numéro 1 dans n’importe quelle Draft où Michael Jordan n’aurait pas eu le premier choix et qui veut également écrire son histoire avec cette ville, en compagnie de Kris Murray, Rayan Rupert ou encore Shaedon Sharpe et Anfernee Simons qui sont déjà en place.

# Plus long road-trip : deux fois 7 matchs loin du Moda Center pour Scoot et ses potes, le premier road-trip ayant lieu du 2 au 13 janvier, parfait pour décuver après la caisse du nouvel an. Suns, Mavericks deux fois, Nets, Knicks, Thunder et Wolves seront au menu pour ce rebond prolongé du réveillon. Le deuxième road-trip est quant à lui à cheval entre fin mars et début avril, et il faudra aller y cueillir Rockets, Hawks, Heat, Magic, Hornets, Wizards et Celtics entre le 26 mars et le 8 avril.

# Plus longue session maison : les Blazers ne vont quasiment pas bouger de Portland sur le mois de février, sauf pour le All-Star Game qui ne devrait probablement compter… personne de l’effectif. Du 9 au 28, tous les matchs se dérouleront au Moda Center. Les adversaires seront, dans cet ordre, les Pistons, les Pelicans, les Wolves à deux reprises, les Nuggets, les Hornets et le Heat. Pas insurmontable non plus, mais pas aisé.

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : 3, ça ne fait pas beaucoup, Scoot et Shaedon vont devoir rectifier ça.

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 14, ça picote.

# Matchs à horaires français pour les Blazers : 6, ça ne fait pas beaucoup, Scoot et Shaedon vont devoir rectifier ça.

# Quelques affiches à retenir : les 3 matchs face à Victor Wembanyama seront évidemment scrutés de près, quelques mois après leur opposition avec la G League Ignite et les Mets 92. Un back-to-back les 29 et 30 décembre, puis un autre game le 27 janvier dans le cadre de la Rivals Week. Si vous voulez chambrer les Hornets quand Scoot croisera le fer avec Brandon Miller, il faudra attendre le 26 février et le 4 avril pour se taper une barre. A surveiller également, les matchs du 28 février et du 30 mars face au Heat, qui pourraient bien marquer le retour de Damian Lillard dans l’Oregon, et donner lieu à une très belle vidéo hommage.

