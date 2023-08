Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison NBA 2023-24 est enfin tombé ! Début des hostilités prévu le mardi 24 octobre prochain et conclusion attendue le 14 avril 2024, l’heure est donc venue de préparer ses valises et composter ses tickets. Alors on ne perd pas de temps, et on check tout de suite le programme 100% basketball des Los Angeles Clippers !

Une nouvelle fois, les blessures et mises au repos ont eu raison de la cohésion de groupe des Clippers qui ont un sacré effectif sur le papier mais qui ne parviennent toujours pas à se hisser à l’étage au-dessus. Si vous comptiez voir Kawhi Leonard jouer plus souvent cette saison, vous vous faites peut-être des idées malheureusement. On vous explique pourquoi plus en détail dans cette analyse du calendrier des Clippers, qui disputent leur dernière saison au Staples Center avant de déménager à Inglewood.

# Plus long road-trip : 7 matchs entre fin janvier et début février. Entre le 27/1 et le 6/2, les Clippers affrontent Raptors, Celtics, Cavaliers, Wizards, Pistons, Heat et Hawks. Pas des masses de soleil donc.

# Plus longue session maison : 5 matchs à domicile qu’il faudra bien négocier pour ne pas repartir bredouille de ce laps de temps au Staples Center du 2 au 17 décembre. Warriors, Kings, Blazers, encore Warriors puis Knicks. Un beau menu pour se remplir la panse de victoires, ou pas ?

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : 22, le tarif gros marché.

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 15, soit autant que Kawhi Leonard ne disputera pas.

# Matchs à horaires français pour les Clippers : 11, il faudra bien digérer avant, on connait trop bien les Clippers aux heures du midi.

# Quelques affiches à retenir : les 4 matchs habituels contre le futur ancien colocataire, les Lakers, sont évidemment les plus scrutés du calendrier des Clippers. Cette année, ce sera le 2 novembre et le 8 janvier sur le parquet des Lakers avec toutes les bannières qui vont avec, et le 24 janvier (dans le cadre de la Rivals Week) et le 29 février sur le parquet des Clippers, sans toutes les bannières qui ne vont pas avec.

