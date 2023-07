Signature discrète, mais signature efficace de la part des Celtics, qui viennent d’engager Oshae Brissett pour les deux prochaines saisons. L’ancien des Raptors et des Pacers devrait apporter immédiatement au squad de Joe Mazzulla.

En silence, c’est une recrue solide que viennent de faire les C’s. Brissett tentera de faire les beaux jours de sa nouvelle équipe en sortie de banc. À 25 piges, le Canadien est dur au mal et peut même apporter au tir extérieur lorsqu’il est dans un bon jour. Le montant du contrat n’a pas encore été dévoilé, mais il est probable qu’il se situe autour du minimum salarial. Le joueur dispose d’une player-option pour la deuxième année, ce qu’il signifie qu’il pourra prolonger son séjour dans le Massachusetts s’il le souhaite.

Free agent forward Oshae Brissett has agreed to a two-year deal with the Boston Celtics, his agent Mike George of @OneLegacySports tells ESPN. Player option on the second year.

Bien sûr, cela n’éclipse pas la venue et la prolongation instantanée de Kristaps Porzingis à Boston, mais cela représente une très belle pièce pour le collectif bostonien. Avec le départ officiel de Danilo Gallinari, qui n’a donc jamais revêtu la tunique verte en match officiel, et celui de Grant Williams qui semble se préciser de plus en plus, l’équipe n’a pas attendu pour se renforcer en relais de Jayson Tatum par exemple. Ce pur soldat sait quoi apporter à son équipe. “Y a plus qu’à” comme on dit.

