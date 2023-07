Transfert : les Wizards envoient Monte Morris aux Pistons

Parmi les nombreuses signatures et gros contrats qui ont animé le début de la Free Agency, quelques petits transferts ont également participé à l’actualité des dernières heures. Les Wizards et les Pistons ont notamment négocié autour d’un transfert de Monte Morris, qui débarque à Detroit.

Avec l’arrivée de l’ancien meneur de Memphis Tyus Jones, celles de l’arrière Jordan Poole et du Frenchie Bilal Coulibaly via la Draft, l’avenir du meneur Monte Morris ne s’inscrivait plus vraiment à Washington, en reconstruction après les transferts de Bradley Beal et Kristaps Porzingis. On n’a donc pas été surpris au moment de la notification de l’insider Shams Charania (The Athletic) nous informant du transfert de Morris aux Pistons.

D’après The Athletic, la contrepartie envoyée par la franchise du Michigan n’est rien d’autre qu’un second tour de Draft 2027. Dans le deal, les Wizards créent ainsi une trade exception de quasiment 10 millions de dollars, tandis que Detroit récupère un joueur de qualité dont le contrat va expirer en 2024.

Monte Morris qui va venir mentorer la doublette Cunningham – Ivey, c’est oui. Un meneur vétéran pour aider Monty Williams au quotidien, et un gars qui a connu de belles aventures en NBA.

Merci Cory Joseph pour les travaux, on a trouvé ton remplaçant. https://t.co/us7HsITarj

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 1, 2023

Avec ce transfert, les Pistons s’attachent les services d’un meneur d’expérience (28 ans) et solide, Morris étant notamment réputé pour sa propreté offensive. Il reste sur une saison à 10,3 points, 3,4 rebonds et 5,3 passes (pour seulement 1,0 perte de balle) à Washington, le tout à des bons pourcentages (48% au tir, 38% à 3-points, 83% aux lancers-francs). Typiquement le genre de joueur qui peut conseiller les jeunes pépites de Detroit comme Cade Cunningham, Jaden Ivey ou encore le rookie Ausar Thompson.

On le sait, les Pistons veulent donner un coup de boost à leur projet de reconstruction, et l’arrivée de vétérans comme Morris (et Joe Harris hier) pour encadrer les jeunots fait partie du process. Pour rappel, Monte a six saisons NBA derrière lui dont cinq du côté de Denver, où il a longtemps évolué derrière Jamal Murray avant de faire une saison complète en tant que titulaire lorsque ce dernier était en séjour prolongé à l’infirmerie. Morris possède 342 matchs de saison régulière au compteur, et 48 de Playoffs.

