Lorsqu’on a vu un match entre les Pistons et les Wizards programmé pour le MLK Day, on se disait forcément que les deux équipes allaient perdre. Mais Martin Luther King est un grand homme, et visiblement un magicien aussi, car il a permis à Detroit d’empocher sa première victoire de l’année 2024.

Pourtant, ce n’était pas une mince affaire, car même si les Pistons ont gagné à la toute fin de l’année 2023 face aux Raptors, interrompant par la même occasion une série invraisemblable de 28 (vingt-huit) défaites consécutives, ils sont vite retombés dans leurs standards et ont perdu 7 matchs d’affilée depuis ce jour. Et le pire dans tout ça, c’est qu’on se disait tous “bah franchement ça va encore non ?”. Mais heureusement pour Motor City, le huitième revers de rang n’aura pas lieu, grâce notamment à un Alec Burks incandescent, meilleur marqueur du match avec 34 points en sortie de banc à 11/17 au tir dont 8/12 depuis la 8 Mile Road. Il a bien été aidé aussi par les 24 unités de Jaden Ivey et le match de treuil de Jalen Duren avec 20 points et 19 rebonds, le tout à un parfait 8/8 aux tirs.

Bon, évidemment, ce bon vieux MLK ne peut pas faire que des miracles car Kevin Knox a shooté à 1/7 sur ce match, comme quoi certaines choses restent réalistes. On a même Marcus Sasser, le frère de Marlène, qui est rentré pour se taper un petit kif dans ce duel des cancres. En face, Tyus Jones a tout tenté pour renverser la vapeur, mais… c’est Tyus Jones et pas Chris Paul, qui a pourtant fait partie de l’effectif des Wizards. Tandis que Jordan Poole a tenté ses shoots habituels de menuisier et Kyle Kuzma a préféré construire des immeubles en envoyant un 7/21 aux tirs dont 3/9 depuis la Maison Blanche, et péter son câble en fin de match pour sceller le sort de ses potes. Pas les meilleures dispositions pour gagner, même face à Detroit, car n’oubliez pas non plus que les Wizards restent les Wizards.

Les Pistons ressortent vainqueurs de ce Marvin Bagleyico sur le score de 129 à 117. Même encore aujourd’hui, Martin Luther King continue d’aider les gens, et aujourd’hui, c’est Detroit qui en profite et engrange sa… quatrième victoire de la saison, pour 36 défaites.