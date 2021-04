C’est parti pour le sprint final de la saison régulière : zoom sur le calendrier des 30 franchises NBA à une dizaine de matchs du buzzer

Nous sommes le 28 avril, et il reste grosso modo une dizaine de matchs à l’ensemble des équipes NBA en cette saison régulière 2020-21. Une dizaine de matchs dans laquelle il peut se passer beaucoup de choses, et les enjeux sont évidemment nombreux. L’occasion de faire un petit zoom, franchise par franchise, sur le programme. Let’s go !

Atlanta Hawks

Le calendrier des Hawks sur cette fin de saison régulière 2020-21. Double-confrontation incroyable contre Washington, dans la course aux Playoffs. Finish contre Orlando et Houston, easy cheesy. pic.twitter.com/kuEq6LPCuH — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2021

Boston Celtics

Le calendrier des Celtics sur cette fin de saison régulière 2020-21. On vous laisse nous dire combien d'équipes du Top 4 Est et Ouest Boston va affronter jusqu'au finish. Et en même temps, quand tu perds face au FC Thunder -16 ans à domicile, tout est envisageable. pic.twitter.com/cz6Foxy0Cj — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2021

Brooklyn Nets

Le calendrier des Nets sur cette fin de saison régulière 2020-21. Hmmmmmmm vous faites quoi ce weekend ? 🔥 Objectif garder Philly à distance pour la 1ère place à l'Est, roadtrip de salopard pour finir la saison. pic.twitter.com/16BCGzElHy — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2021

Charlotte Hornets

Le calendrier des Hornets sur cette fin de saison régulière 2020-21. Retour de LaMelo Ball vers quel match ? Beaucoup de rencontres à domicile… jusqu'au dernier weekend de la mort qui tue, à New York et à Washington. Get your popcorn. pic.twitter.com/OOpPUuSdAC — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2021

Chicago Bulls

Le calendrier des Bulls sur cette fin de saison régulière 2020-21. Sans commentaires. J'ai dit : sans commentaires. pic.twitter.com/EDpu3opeAD — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2021

Cleveland Cavaliers

Le calendrier des Cavs sur cette fin de saison régulière 2020-21. "Et si on faisait chier tout le monde en mai ?" Cleveland doit perdre et peut compter sur les remises en jeu de Kevin Love pour ce faire, mais Cleveland peut aussi giga-troller les équipes qui vont batailler. pic.twitter.com/csvm31vgQt — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2021

Dallas Mavericks

Le calendrier des Mavs sur cette fin de saison régulière 2020-21. Très avantageux, Dallas a une opportunité en or d'aborder les Playoffs sur une dynamique positive. Attention à Sacramento ce weekend lol, sinon il n'y a que Brooklyn comme adversaire du Top 4 de sa conférence. pic.twitter.com/N9pt9fNmq7 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2021

Denver Nuggets

Le calendrier des Nuggets sur cette fin de saison régulière 2020-21. Match IMMANQUABLE face aux Clippers ce samedi. Preview du 1er tour des Playoffs ce lundi ? KD vs KD à domicile, on apprécie évidemment le fait que ce soit un back-to-back en ayant visité Utah la veille. pic.twitter.com/c3eAHBnGja — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2021

Detroit Pistons

Le calendrier des Pistons sur cette fin de saison régulière 2020-21. Voilà, c'est tout. pic.twitter.com/eeUVHkqsFd — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2021

Golden State Warriors

Le calendrier des Warriors sur cette fin de saison régulière 2020-21. 2 fois OKC, 3 fois New Orleans, Houston et Minnesota en bonus… normalement tu DOIS faire le taf. Possibilité de passer devant les Spurs au classement. Attention si ça craque, surtout face aux Pelicans. pic.twitter.com/n1cCqaRAB8 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2021

Houston Rockets

Le calendrier des Rockets sur cette fin de saison régulière 2020-21. Vous ai-je déjà parlé de Cade Cunningham ? pic.twitter.com/DS3okwMe1j — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2021

Indiana Pacers

Le calendrier des Pacers sur cette fin de saison régulière 2020-21. Beaucoup beaucoup de matchs à domicile, maintenant avec une infirmerie aussi pleine difficile de viser haut. Washington qui fonce dans le rétroviseur, attention aux 2 matchs + le finish Sixers-Bucks-Lakers mdr. pic.twitter.com/3RmOeVcxsP — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2021

Los Angeles Clippers

Le calendrier des Clippers sur cette fin de saison régulière 2020-21. Finish de rêve contre Houston et OKC, sponso par @opodo. Il faut impérativement assurer contre Denver, pour éviter un 1er tour face aux Lakers, et… si possible faire la bise à LeBron la semaine prochaine. pic.twitter.com/wtZiUiMgJq — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2021

Los Angeles Lakers

Le calendrier des Lakers sur cette fin de saison régulière 2020-21. Preview du 1er tour vs Denver ou Clippers ? Programme idéal pour le retour du Roi, tu gardes tes distances avec Dallas au classement et tu fais chauffer les darons. Un oeil sur le match contre Phoenix hein. pic.twitter.com/ai6SYiVRSY — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2021

Memphis Grizzlies

Le calendrier des Grizzlies sur cette fin de saison régulière 2020-21. Dizaine à venir hyper importante : Orlandox2, Wolves et Pistons, des matchs à ne surtout pas foirer. Memphis a un programme léger, il faut juste ne pas déconner pour éviter un sort similaire à août 2020. pic.twitter.com/UKIduxomDF — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2021

Miami Heat

Le calendrier du Heat sur cette fin de saison régulière 2020-21. Spurs et Mavs à la maison pour rappeler le mood 2011-2014. Doublette immanquable à Boston, Miami peut mettre la pression sur Boston, Atlanta et New York… si les résultats deviennent réguliers. pic.twitter.com/Z6VoDGcswD — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2021

Milwaukee Bucks

Le calendrier des Bucks sur cette fin de saison régulière 2020-21. Duo immanquable contre Brooklyn, test de demi ou finale de conf ? Programme très léger, objectif préchauffer la machine pour débarquer le 22 mai en pleine forme. (Est-ce que ça peut gratter le Top 2 ?) pic.twitter.com/I9aOBkHz6u — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2021

Minnesota Timberwolves

Le calendrier des Wolves sur cette fin de saison régulière 2020-21. 5 victoires sur les 7 derniers matchs, l’équipe chiante à ne pas prendre au finish ? Réponse à venir avec Memphis, NOLA et GS. Y’a moyen que Dallas, Boston et Denver soupirent fort, ça va jouer jusqu’au bout. pic.twitter.com/4MVefwb0Ct — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2021

New York Knicks

Le calendrier des Knicks sur cette fin de saison régulière 2020-21. Roadtrip XXXL début mai, c’est lui qui va dicter le seeding de New York. Quand tu rentres à la maison c’est pas pour te reposer (Spurs, Hornets, Celtics), les déplacements vont être iiiiiimmanquables. pic.twitter.com/1a9Om1NBFG — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2021

New Orleans Pelicans

Le calendrier des Pelicans sur cette fin de saison régulière 2020-21. Sponsorisé par Air Louisiane, les aéroports vont s’enchaîner à MORT. Tous les yeux sur les 3 matchs versus Golden State, pour voir s’il reste une micro chance de qualification au Playin tournament. pic.twitter.com/kJhTo7ZF8n — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2021

Orlando Magic

Le calendrier du Magic sur cette fin de saison régulière 2020-21. Voilà, c’est tout. PS : Evan de retour à la maison. pic.twitter.com/HJSAefutsc — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2021

Oklahoma City Thunder

Le calendrier du Thunder sur cette fin de saison régulière 2020-21. Y’a pas Boston, donc on repart sur une belle losing streak des familles. pic.twitter.com/KDx9jzVrV6 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2021

Philadelphia Sixers

Le calendrier des Sixers sur cette fin de saison régulière 2020-21. Embiid l’a dit : la 1ère place est primordiale, le programme tend une belle perche. Programme léger, si tu gères tes déplacements Philly peut débarquer en Playoffs 1er à l’Est et sur un momentum très positif. pic.twitter.com/LbJNXBSLGN — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2021

Phoenix Suns

Le calendrier des Suns sur cette fin de saison régulière 2020-21. Et si Phœnix finissait 1er de la NBA…? Match immanquable 1 : ce soir.

Match immanquable 2 : vendredi soir. Les Spursx2 pour finir, rien que pour faire chier et parce que c’est la tradition. pic.twitter.com/MGpFBbRW21 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2021

Portland Trail Blazers

Le calendrier des Blazers sur cette fin de saison régulière 2020-21. Roadtrip fondamental en cours.

Va falloir assurer à Memphis ce soir. Pas de repos quand tu rentres à la maison, j’espère que le staff médical de Portland a de la Vitamine C en rab. Programme très chargé. pic.twitter.com/0sy64VjYtm — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2021

Sacramento Kings

Le calendrier des Kings sur cette fin de saison régulière 2020-21. Eh, et si on faisait chier tout le monde avec des victoires bien soûlantes dans la course aux Playoffs ? Memphis, Dallas et Indiana sont prévenus, Utah aussi sur un malentendu. pic.twitter.com/07NkfSHB5d — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2021

San Antonio Spurs

Le calendrier des Spurs sur cette fin de saison régulière 2020-21. Sans commentaires. J’ai dit : SANS COMMENTAIRES. pic.twitter.com/l2U8S1HeWh — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2021

Toronto Raptors

Le calendrier des Raptors sur cette fin de saison régulière 2020-21. Bon, le roadtrip et zou. On se décide. Est-ce que ça tente de jouer le Playin tournament, oui ou merde ? Si tu gères ces 4 déplacements, tout est encore jouable. Mais autant faire japonais LV1 allemand LV2. pic.twitter.com/jlwozpWEEr — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2021

Utah Jazz

Le calendrier du Jazz sur cette fin de saison régulière 2020-21. Match contre Phœnix vendredi soir.

Surveiller les résultats des Suns quoi qu’il arrive. On attend le retour de Donovan Mitchell, matchs cruciaux versus Spurs, Nuggets, Warriors et Blazers. Enfin, pour eux. pic.twitter.com/K8PK6fFE31 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2021

Washington Wizards

Le calendrier des Wizards sur cette fin de saison régulière 2020-21. C’est l’heure d’assurer en déplacement…! 7 matchs sur 11 on the road. La doublette à Atlanta est folle, le dernier match contre Charlotte pourrait aussi être incroyable. Ça va transpirer chez Scott Brooks. pic.twitter.com/eJMabCAaVm — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2021

Voilà pour le calendrier complet de la fin de saison. Pour certains, le programme est plutôt clément, pour d’autres il est hardcore. Ça nous promet de sacrés rebondissements dans la dernière ligne droite, surtout que c’est serré à tous les étages.