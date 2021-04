Preview de la soirée NBA : un gros Suns – Clippers nous attend, de quoi raviver de bons souvenirs du côté de L.A.

Preview du soir, bonsoir. Au programme ce mercredi, pas moins de dix matchs, de quoi nous faire tenir toute la nuit. On commence la soirée tranquillement avec le PSG et on enchaîne ensuite avec la NBA. Un programme de rêve, qu’on analyse, tout en finesse comme toujours.

1h : Cavaliers – Magic : un premier match dans les profondeurs de la Conf’ Est entre le 13e – Cleveland – et le dernier, Orlando. Pas de réel enjeu sur ce match donc, si ce n’est de perdre en vue de la Draft. On conseille tout de même au Magic de rester bien haut en défense après avoir scoré. D’ici que Kevin Love fasse une nouvelle passe décisive, autant améliorer sa ligne de stats. Pour info, toujours pas de Collin Sexton côté Cleveland.

1h : Sixers – Hawks : gros match au programme dans le haut de tableau de cette Conférence Est. Philly, qui peut désormais compter sur Ben Simmons enfin de retour, doit reprendre des automatismes et quoi de mieux que d’affronter une équipe des Hawks, sans Trae Young. Toujours blessé à la cheville, le Fabrice Éboué de la NBA regarde ses copains depuis le banc, et il faut dire qu’ils se débrouillent plutôt bien. Deux victoires contre le Heat et les Bucks et un petit accrochage face aux Pistons, rien de bien méchant. Lou Williams et Bogdan Bogdanovic régalent et assurent le show. Il faudra tout de même garder nos yeux dans la raquette. Quand on voit que Giannis a inscrit 31 points avec 14 rebonds contre eux et que ce soir, les pious-pious affrontent Joel Embiid, on se dit que ça peut faire mal.

1h30 : Knicks – Bulls : les Knicks, qui n’arrêtent plus de nous surprendre tant leur saison est magnifique, vont retrouver une équipe bien en deçà de ce à quoi on s’attendait. Une tristoune 11e place pour Chicago qui, malgré l’arrivée de Nikola Vucevic à la trade deadline, a vraiment du mal à décoller. On va vraisemblablement se diriger vers une nouvelle défaite pour les Bulls, qui voient progressivement leurs chances de play-in s’amoindrir. Qu’on les rassure (non), ce n’est que le début d’une longue série.

Le calendrier des Bulls sur cette fin de saison régulière 2020-21. Sans commentaires. J'ai dit : sans commentaires. pic.twitter.com/EDpu3opeAD — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2021

1h30 : Celtics – Hornets : que se passe-t-il à Boston ? Les genoux tremblent ? On a peur d’aller en Playoffs ? Parce qu’on le dit tout de suite, vu la dégaine de l’équipe et ses résultats, c’est ce qu’il risque de se passer. Le match d’hier soir a été catastrophique. Les Verts ont quand même réussi à perdre face à un Thunder qui restait sur 14 défaites consécutives, et aujourd’hui ils vont affronter une équipe contre laquelle ils ont perdu de 21 points y’a pas longtemps. Il va falloir une réaction pour Boston, au plus vite. Jayson Tatum devrait être de retour mais Kemba Walker ne jouera pas ce soir, lui qui a bien trop peur qu’on dise qu’il est moins bon que Terry Rozier. Oups, on l’a dit.

1h30 : Wizards – Lakers : gros rendez-vous pour les Sorciers qui vont devoir se racheter du match perdu en prolongation face à San Antonio et un DeMar DeRozan déchaîné. Actuellement 10e de la Conf’ Est, Washington peut totalement croire en ses chances et continuer sur son excellente dynamique de huit victoires sur ses dix derniers matchs. En face, c’est un gros client qui attend les Wizards. Cinquièmes de l’Ouest, les Lakers peuvent de nouveau compter sur Anthony Davis, qui revient doucement mais sûrement.

2h : Heat – Spurs : fort de sa prestation offensive face à Washington, San Antonio se déplace à Miami pour tenter de décrocher une quatrième victoire consécutive, qui ferait basculer les Spurs en Playoffs dans la partie haute du play-in. Quant au Heat, il va pouvoir compter sur le duo Jimmy Butler – Bam Adebayo pour tenir la baraque tandis que Tyler Herro et Kendrick Nunn sont incertains pour ce match. Un match qui peut s’enflammer d’un côté comme de l’autre, de quoi nous promettre un bon spectacle.

3h : Grizzlies – Blazers : acte trois, scène de l’enterrement de Portland, lieu FedExForum. Voilà pour vous présenter le cadre. Portland a déjà affronté deux fois Memphis récemment, pour deux défaites à la maison. Cette jeune équipe des Ours séduit et performe en plus. Il serait judicieux pour les Blazers de se décider à remettre la machine en route, parce que l’horloge tourne et le play-in arrive à grands, très grands pas.

3h : Nuggets – Pelicans : match 100% Conférence Ouest et 100% intéressant à regarder. Certes, la Nouvelle-Orléans semble mal partie pour intégrer le play-in, mais quand vous avez un duel Nikola Jokic – Zion Williamson qui se profile, il y a de quoi se frotter les mains. Alors on s’installe, on prépare le petit jus qui va bien et on se cale devant cette rencontre qui va certainement nous offrir un joli spectacle.

4h : Suns – Clippers : c’est l’affiche de la nuit avec le deuxième de l’Ouest, Phoenix, qui reçoit les Clippers, troisièmes. Les Suns, qui viennent de faire tomber les Knicks de leur petit nuage, vont avoir à cœur de poursuivre sur cette lancée face aux Clippers de Paul George. Un énorme duel s’annonce entre Devin Booker et PG13, le tout agrémenté d’un Chris Paul en tenue de maestro depuis le début de la saison. De l’intensité, du clutch et pourquoi pas un nouveau buzzer de Booker sur la tronche des Angelinos, nous on en rêve déjà.

4h : Kings – Jazz : Rudy Gobert, auteur d’une belle boulette défensive lundi dans la défaite face aux Wolves, va devoir faire attention cette nuit à Tyrese Haliburton ou encore Buddy Hield sur les remises en jeu. On espère pour le Jazz que le match sera rapidement plié face à une équipe qui ne joue plus grand-chose cette année, si ce n’est pour le plaisir de ses fans et encore, cela reste à prouver. Pour rappel, pas de De’Aaron Fox côté Sacramento, et pas de Mike Conley / Donovan Mitchell côté Utah.

Une belle nuit de NBA nous attend avec ces dix rencontres. De gros duels tout en haut du tableau à des duels au plus profond des abysses de la Ligue. Nous, on se donne rendez-vous cette nuit, dès 1h, pour partager tous ensemble cette nuit de ballon orange. D’ici là, ci-là, café.