Le pari NBA du jour : 270€ à gagner en misant sur un grand Michael Porter Jr. face aux Pelicans

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce mercredi 28 avril, c’est un très gros programme que nous offre la NBA avec pas moins de dix matchs au menu. Cela offre de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

01h00 : Cavaliers (1,62) – Magic (2,50)

01h00 : Sixers (1,27) – Hawks (4,30)

01h30 : Knicks (1,58) – Bulls (2,65)

01h30 : Celtics (1,37) – Hornets (3,55)

01h30 : Wizards (2,05) – Lakers (1,93)

02h00 : Heat (1,56) – Spurs (2,70)

03h00 : Grizzlies (1,90) – Blazers (2,05)

03h00 : Nuggets (1,64) – Pelicans (2,55)

04h00 : Kings (4,25) – Jazz (1,28)

04h00 : Suns (1,63) – Clippers (2,55)

Pour votre premier pari, jusqu’à 150€ de paris gratuits à recevoir !

Si vous ouvrez un compte chez ParionsSport en Ligne, que vous y déposez 150€ (bonus maximum) et que, par exemple, vous jouez ces 150€ sur notre pari principal, vous pourrez avoir 270€ sur votre compte, si ça passe bien évidemment. Et si ça ne passe pas, votre dépôt vous sera remboursé sous forme de paris gratuits qui vous seront crédités sur votre compte. Alors ? Qu’est-ce qu’on dit ?

Le pari qu’on sent bien

Michael Porter Jr. réalise une performance PR (points – rebonds) de 32 minimum face aux Pelicans (1,80) : en l’absence de Jamal Murray, Michael Porter Jr. a réussi à enfiler le costume de lieutenant de Nikola Jokic et on décide donc de miser sur lui ce soir. Depuis la blessure de Murray, MPJ tourne à 25,7 points et 6,4 rebonds, de belles petites stats qui confirment l’énorme talent du bonhomme. Et contre une équipe de New Orleans vraiment pas réputée pour sa solidité défensive, Porter Jr. devrait une nouvelle fois noircir la feuille de stats. 32 unités au total en prenant en compte les points et les rebonds, ça devrait le faire.

Le combiné à tenter

Les Sixers l’emportent face aux Hawks et les Knicks battent les Bulls (2,01) : combiné simple mais potentiellement très efficace. Après une mauvaise série, les Sixers ont retrouvé la voie du succès récemment contre Oklahoma City et voudront enchaîner face à Atlanta. Si les Hawks sont plutôt en forme en ce moment, ils évolueront une nouvelle fois sans leur meilleure arme offensive, à savoir Trae Young, tandis que le talentueux Bogdan Bogdanovic est incertain et que Clint Capela semble gêné par son dos. Et côté Sixers, l’infirmerie s’est vidée, Ben Simmons et Tobias Harris étant de retour pour bien entourer la superstar Joel Embiid. Philadelphie devrait donc l’emporter sur son parquet. On mise également sur les Knicks, qui ont gagné neuf de leurs dix derniers matchs ! Malgré la défaite contre Phoenix il y a deux jours, New York est en plein boom sous l’impulsion de Julius Randle. Vu le niveau des Bulls, on voit mal Chicago s’imposer au Madison Square Garden, surtout sans Zach LaVine. Victoire Knicks !

Une petite folie pour finir ?

Les Spurs l’emportent sur le parquet du Heat (2,70) : une bien belle cote pour une équipe qui est sur trois victoires de suite. Pourquoi pas en profiter ? Les Spurs de DeMar DeRozan tournent bien tandis que Miami continue de connaître des hauts et des bas. Ça peut se tenter.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

Pariez sur la NBA avec ParionsSport en Ligne