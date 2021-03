Le pari NBA du jour : 270€ à gagner en misant sur un James Harden au four et au moulin face aux Pacers

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce mercredi 17 mars, c’est un programme sympathique que nous offre la NBA avec pas moins de dix matchs au menu. Voilà qui nous donne donc de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

00h00 : Pistons (2,70) – Raptors (1,55)

00h00 : Wizards (1,78) – Kings (2,20)

00h00 : Pacers (2,00) – Nets (1,95)

00h00 : Sixers (3,00) – Bucks (1,50)

01h00 : Rockets (7,50) – Warriors (1,11)

01h00 : Bulls (1,88) – Spurs (2,10)

01h00 : Cavaliers (3,90) – Celtics (1,30)

02h00 : Grizzlies (1,85) – Heat (2,10)

02h00 : Nuggets (1,41) – Hornets (3,25)

02h30 : Mavericks (2,15) – Clippers (1,83)

Le pari qu’on sent bien

James Harden réalise une performance d’au moins 54 (points – rebonds – passes décisives) (1,80) : petit pari dans un duel à l’Est cette nuit entre Brooklyn et Indiana sur le parquet des Pacers, avec James Harden en vedette. Le Barbu joue un basket de MVP actuellement en enchaînant les triple-doubles et les belles performances au scoring. Il devrait une nouvelle fois nous régaler cette nuit et on mise sur une perf d’au moins 54 en prenant en compte les points, rebonds et passes décisives. Avec l’absence de son copain Kyrie Irving et bien évidemment celle de Kevin Durant, tout tournera autour d’Harden ce soir. On peut donc s’attendre à une avalanche de points de sa part, un grand nombre de caviars et des rebonds.

Le combiné à tenter

Les Bucks battent les Sixers et les Celtics gagnent chez les Cavaliers (1,95) : gros choc de l’Est cette nuit avec Philadelphie qui reçoit Milwaukee. Mais les circonstances font que ce choc a de bonnes chances de tourner en faveur des Bucks. Les Sixers vont évoluer sans Joel Embiid et seront en back-to-back, tandis que les Daims sont au complet et sur une excellente dynamique à l’image de leur MVP Giannis Antetokounmpo, sur une série de trois triple-doubles consécutifs. Avec une victoire de Milwaukee, on voit bien un succès de Boston sur le parquet de Cleveland. Certes, les Celtics sont également en back-to-back, certes Kemba Walker et Tristan Thompson sont forfaits, mais si Boston est incapable de s’imposer chez les 13e de l’Est, alors il y a un sérieux problème.

Une petite folie pour finir ?

Les Rockets battent les Warriors (7,50) : notre plus grosse folie de la saison. 17 défaites de suite pour Houston, mais peu importe. Christian Wood est de retour, Houston veut éviter le record de la honte, et les Warriors sont loin d’être imprenables. Victoire des Fusées, vous l’aurez lu ici en premier.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

