Les Sixers poursuivent leur tournée de blow-out : +44 face aux Hawks d’Atalanta, non non, y’a aucune erreur dans le nom

Ce Sixers – Hawks aurait pu être l’un des chocs de la nuit, entre deux équipes qui luttent au sommet de la Conference Est. Au final on y était presque, à quelque chose près, si l’on part du principe que ce quelque chose représente à peu près… sept joueurs, sept comme le nombre d’absents majeurs du côté d’Atlanta. Parce que tout devient plus dur quand Lou Williams est le seul extérieur talentueux de ton équipe.

Quand Atlanta devient Atalanta, un peu comme si le Paris Saint-Germain devenait le Paris Saint-Sernin en titularisant de nouveau Zoumana Camara et Clément Chantôme. Au rayon des absents côté Faucons ? Trae Young, Bogdan Bogdanovic, Kevin Huerter, De’Andre Hunter, Cam Reddish, l’adresse de Danilo Gallinari, l’intelligence de Kris Dunn. Manquaient également à l’appel Dominique Wilkins, Mookie Blaylock et Al Horford, parce que c’est vrai qu’on ne fait jamais ce genre de blagues tiens. Bref, des Hawks déplumés et des Sixers… enfin au complet, et forcément un début de match qui confirmera les craintes du pre game : celles d’un bon vieux blow-out des familles, du genre de ceux qui te font zapper sur Cavs – Magic car c’est plus intéressant. Phrase abominable mais pas autant que les tirs de Solomon Hill, et dès la fin du premier quart le match sera plié avec un Seth Curry qui se prend pour son frère, un collectif phyllien qui déroule et un écart – déjà – de vingt points après douze minutes. Au final ? 33/81 au tir pour les Hawks, un Brandon Goodwin qui a rarement aussi mal porté son nom, et une écart qui grimpera dans des hauteurs assez honteuses pour Atlanta.

Car en face ça déroule, le banc s’ouvre très tôt car les titulaires ont fait le job tout en détente mais avec un minimum de sérieux, et si la fin de match sera surtout le théâtre d’un mini-beef entre Matisse Thybulle, Shake Milton et Kris Dunn, qui débouchera d’ailleurs sur une faute technique sifflée à… Trae Young, c’est surtout un ouf de soulagement que tout le monde poussera sur les coups de 3h29 du matin, quand le buzzer sera synonyme de fin à cette atroce soirée anti-suspense. Après un +31 on ne peut plus sérieux face au Thunder Philly en passe donc 44 aux Hawks et met un chouïa de pression sur les Nets pour la première place de l’Est, alors que les Hawks voient à la fois les Knicks s’échapper à la quatrième place et les… Celtics et le Heat se rapprocher de leur cinquième.

Ballade de santé attendue mais aucun match n’est gagné d’avance comme le dit si bien le proverbe bostonien. Jouer comme un champion c’est battre les meilleurs mais également savoir gérer les temps plus calmes, et à ce petit jeu-là les Sixers réussissent pour l’instant très bien leur coup. Prochaine étape pour Joel Embiid et les siens ? Demain soir face aux… Hawks, again, en espérant cette fois-ci un match qui dure plus de quatre minutes.