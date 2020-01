MLK Day, le… récap : parce que oui, comme d’hab, on sait déjà tout ce qu’il va se passer ce soir

Tout d’abord… on vous invite à lire notre « vraie » preview de cette soirée spéciale Martin Luther King, mais en l’honneur du discours le plus célèbre de l’histoire des States, dont on ne citera pas l’intro mais sachez que ça commence par un « i » et que ça finit par « have a dream », on vous propose également nos prédictions, nos idéaux pour la soirée, tout ce qu’on veut voir, et ce qu’on verra d’ailleurs peut-être, car avec quatorze matchs au programme, on aura bien imaginé quelque chose qui tombera vraiment . Allez, on s’installe, on ferme les yeux et on se laisse porter.

20h : Wizar ds – Pistons



Un match où ça va défendre comme au All-Star Game pour commencer, c’est pas merveilleux ça ? Notre avis : Detroit sera porté par un D-Rose version rookie en 35/8/10, un Sekou version vétéran en 26/12/3 et par… l’absence de Blake, ça on est sûrs. Côté Wizards, Bradley Beal sera boudeur et glouton comme un barbu, il finira à 57 points et 17/42 au tir, permettant à Andre Drummond de battre son record de rebonds en carrière avec 35 prises. Score final : 122 – 149 pour Motor City, malgré la perf individuelle de Brad Bille.

20h30 : Hawk s – Raptors

On sera dans la ville natale de MLK, interdiction donc de perdre pour les locaux ! Quel dommage que le révérend ne soit pas né au Canada, ça aurait été beaucoup plus simple à vendre cette année. On n’a jamais vraiment l’impression que les Hawks décident de l’issue de leurs matchs mais cette soirée est très spéciale dans le cœur des Atlantaiens ? Atlantais ? Va pour AtlanTrae. Les Hawks seront d’ailleurs guidés par un Trae à 17/23 du parking et… un Chandler Parsons qui s’échappe de l’infirmerie, joue malgré sa commotion et se rachète une carrière avec un game winner et un poster sur Chris Boucher. Victoire des Hawks après quatre prolongations, leur seule de la semaine.

21h : Nets – Sixers

Pour ce choc de la côte Atlantique, on sera malheureusement privés de Garrett Temple, Wilson Chandler, DeAndre Jojo, Jojo et peut-être tonton Horford. Mais après tout, Kyrie préfère les raquettes bien vides et quand ses collègues ne jouent pas, donc tant mieux pour les Nets, qui… perdront un onzième match en treize essais malgré un Irving monumental à 16 points, 5 passes et 5 pertes de balle. Vivement le All-Star break hein.

23h : Hea t – Kings

Tiens, ce sera l’occasion de mater un peu les nouvelles recrues des Kings. Kent Bazemore et Anthony Tolliver, insérés dans la rotation de Luke Walton, nous feront penser que Sacramento peut battre le Heat chez eux le temps d’une mi-temps (67 à 42 en faveur des Kings à la pause). Mais suite à une mésentente entre Bazemore et Fox sur la meilleure main à utiliser pour un lay-up, le trio Bam – Jimmy – Kendrick reprendra ses esprits et finira à 94 points, 31 rebonds et 27 passes, en back-to-back s’il vous plait. Score final : 114 – 108 Miami, qui ne perdra pas deux fois à l’AAA cette saison, surtout pas deux fois contre des Californiens.

23h : Buck s – Bulls

Pfff, celui-là franchement, même dans nos dreams les plus fous… il est rincé. Les Bulls ont l’égo reboosté par une victoire à Cleveland (il faut pas grand chose), mais l’armada de Giannis les attend pour briser cette confiance renouvelée. Le Taureau va logiquement se faire pourfendre par un Daim bien trop grand, trop costaud, trop collectif, trop tout. Zach LaVine va mettre ses 30 points, le MVP aussi et… c’est tout : 124-98 et une septième victoire consécutive pour les Bucks.

23h : Rocket s – Thunder

Retour à la maison de Carmelo Anthony, CP3, Paul George, James Harden ou Russell Westbrook, on ne sait même plus. Les mecs rendent visite à une ex tous les trois jours de toute façon, et même le commentateur ABC s’est gouré lors du match face aux Lakers. On aura tout de même un Chris Paul revanchard qui défendra tout terrain sur Harden, y perdra une cheville et un peu d’amour-propre, mais le Thunder enfoncera les Fusées toujours un peu plus profond dans leur merde, derrière un SGA en feu et une Deutsche Qualität toujours efficace en sortie de banc. Victoire de deux points pour OKC après un buzzer raté de Brodie, dans deux semaines les Tonnerres sont troisièmes à l’Ouest.

‘A rare easy bucket for OKC’ 🤔 pic.twitter.com/25Fyb8HUg1 — House of Highlights (@HoHighlights) January 19, 2020

23h : Horne ts – Magic

Le Magic est capable de battre les Lakers un soir et de perdre à Golden State le suivant, mais cette fois-ci ce sera tout Disney pour eux : festival de Markelle Fultz en quadruple-douple, Vucevic qui défend et Aaron Gordon qui ne fait pas marcher avant un dunk. Vavane posera ses 19-20 points habituels et sera pris d’une soudaine envie de revoir la France en croisant Nico. Il demandera un transfert pour Batman le lendemain et on le verra donc jouer avec les Hornets à Paris, tant pis pour les Playoffs à Orlando.

23h : Grizzl ies – Pelicans

Celle-ci elle est facile. Plutôt que d’attendre un match pas glamour face au Spurs, Zion revient parmi les siens pour un duel ex-tra-or-di-naire face à Ja Morant. Le show sera assuré par nos deux surdoués qui seront les deux seuls membres du Top 10 du lendemain. Mais ils seront malgré tout bien aidés : Brandon Ingram va encore jouer comme un All-Star, Gégé Biterouge va rentrer quelques ficelles mais au final ce sera ce filou de Jackson Jr. qui fera la diff’. Les Grizzlies en seront donc demain à huit victoires de suite, croyez-le ou non. En réalité évidemment, pas de Zion, que du Ja au menu mais c’était sûrement le rêve de la Ligue autant que le nôtre quand ils ont fait le calendrier de la saison. Il faudra bien attendre la nuit de mercredi à jeudi, patience tout le monde.

23h : Cavali ers – Knicks

Désolé, mais ce calendrier est mal foutu. Les deux seules équipes qu’on ne voit pas ce soir sont les Mavs et les Clippers et levez la main si vous auriez préféré voir Luka contre Pat Beverley plutôt que Sexton contre Barrett. Eh bien même ceux qui n’ont pas levé la main parce qu’ils aiment la jeunesse, la fougue, les qualités athlétiques et les pertes de balle, vous pouvez la levez désormais car il y avait un piège : R.J. Barrett est out au moins une semaine pour soigner sa cheville droite. Heureusement que ce match est caché au milieu de tous ceux qui démarrent à 23h car on comprendrait que vous fassiez comme s’il n’était pas là.

1h30 : Celtic s – Lakers

Ça faisait un bail que ce choc historique n’avait pas eu autant de gueule. Même sans Anthony Davis, on sera heureux de voir du beau basket à la fois chez les verts et les jaunes. Parce que c’était quand même exclusivement vert depuis quelque saison. Impossible de se décider sur un gagnant pour cette rencontre mais on sait que Marcus Smart va mettre 17 tirs à 3-points, égalant le nouveau record établi plus tôt dans la soirée par Trae Young, et que les Lebrongeles Lakers pourront compter sur un JaVale des grands jours et sur un Rondo en triple-double face à son ancien public (en vrai il est blessé, mais il avait posé un 17/7/10 et un buzzer sur le pif du TD Garden en février dernier, on voulait le mentionner).

🎥 Rajon Rondo finished with 17 points, 10 assists, 7 boards, and one game-winning buzzer beater in the #LakersWin against Boston. pic.twitter.com/ZbaQIOZgYd — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 8, 2019

2h : Timberwo lves – Nuggets

Pour ce match, on sent bien un Nikola Jokic encore monstrueux. NiGro va choquer la terre entière en dunkant un deuxième soir d’affilée (en back-to-back qui plus est), sur la tronche de KAT. On sait très bien que vous ne zapperez sur ce match que pendant les temps-morts du précédent, alors on vous raconte la fin : le Joker sera à 42 points, 3 rebonds, 14 passes, KAT lui aura rendu chaque panier (mais pas son poster bizarrement) mais ce sera bien Androu Ouiguinze qui conclura un finish complètement dingue avec une bombe du milieu de terrain, pour la win évidemment. Score final : 115 – 114 pour les Wolves car il faut bien qu’ils gagnent un match de temps en temps.

3h : Jazz – Pacers

L’une des plus belles affiches de la soirée. Les Pacers ont déjà corrigé le Jazz trois fois cette saison et, désolé Rudy, mais ce sera un sweep de la série en bonne et due forme auquel on assistera. Indiana va encore en foutre trente à Donovan et ses potes, T.J. Warren fera son match, Malcolm ne prendra pas la moindre mauvaise décision (comme d’hab), Myles Turner sera à 8/8 à distance, Sabonis va encore être dominant et on va enfin parler de lui comme du All-Star qu’il mériterait d’être. Pourquoi autant de pessimisme pour le Jazz nous direz-vous ? Car Mike Conley est de retour de blessure depuis un match et que ça allait bien mieux en son absence.

3h : Sun s – Spurs

Allez, les Spurs viennent de taper le Heat, on pourrait donc espérer qu’ils lancent une série de victoires… mais non. Ça ne se jouera pas à grand-chose, comme pour ces deux derniers tickets pour les Playoffs à l’Ouest, mais les Texans n’arriveront pas à finir le match. Ils auront l’occasion de clore les débats, trois fois, mais ils chokeront trois fois et s’inclineront en quintuple overtime sur le score 198 à 197. Devin Booker et Aaron Baynes cumuleront 116 points à eux deux (Baynes en inscrira 16), Kelly Oubre Jr. ne fera pas de connerie du match, ce qui lui vaudra une place au All-Star Game, et DeMar Derozan et LMA seront transférés le lendemain au Heat. Allez, Gregg Popovich démissionne dans trois semaines.

4h : Blazers – Warriors

Pour finir, le remake Lidl des dernières Finales de Conférence Ouest. Le match sera sauvé par un Trevor Ariza énorme dès sa première titularisation aux côtés de Dame et Hassan, dans le seul but de rappeler aux fans de la Baie le souvenir de leur domination passée. Il compensera tranquillement l’absence de Cigé à coup de banderilles bien senties, de défense solide sur l’homme, et… c’est tout. Le duel de pyromanes entre Lillard et Russell n’intéressera pas grand monde et les Blazers s’imposeront logiquement face à des Warriors riches en jeunesse et en highlights, mais trop pauvres en Splash Bros pour inquiéter le duo de stars Ariza – Melo, absolument injouable. Score final : 157 – 136 pour Portland (non pas d’overtime, mais pas de défense non plus).

Allez, on se retrouve toute à l’heure pour cette nuit de basketball et de rêveries, offerte par le MLK Day le plus chargé de l’histoire des MLK days. On verra lesquelles de nos prédictions sont les bonnes. À vous les studios.