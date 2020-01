Flashbacks du MLK Day : TrashTalk a sorti la boîte à souvenirs, idéal pour se chauffer en vue des matchs de ce soir

Le MLK Day, c’est toujours un jour spécial dans une saison NBA. Non seulement pour le message qu’il y a derrière, mais aussi parce qu’il offre une grosse dose de basket à tous les drogués de la balle orange. Au fil des années, on a donc forcément accumulé des souvenirs et c’est le moment idéal pour vous faire revivre quelques-uns des plus grands moments du MLK Day. C’est parti.

# MLK Day 2007 : Gilbert Arenas lâche le plus beau tir de l’histoire du Martin Luther King Day !

Gilbert Arenas, ce bon vieux Gilbert, amateur d’armes à feu mais surtout incroyable joueur de basket. Lors du MLK Day 2007, face au Jazz de Deron Williams et Carlos Boozer, l’Agent Zero a sorti un véritable chef-d’œuvre, ponctué par un moment de grâce. Une mixtape à 51 points sur la tête d’Utah, mais surtout un énorme buzzer beater du parking, avec sa fameuse célébration avant même que la balle ne rentre dans le panier. Nick Young a essayé de l’imiter quelques années plus tard, pour un fail monumental. Eh ouais, Gilbert c’est Gilbert, il est unique.

# MLK Day 2009 : quand Chris Paul terrassait les Pacers au buzzer

Exceptionnel cette saison dans les moments chauds, Chris Paul a toujours aimé le money time (sauf parfois en Playoffs mais ça c’est une autre histoire) et lors du MLK Day 2009, il a planté un énorme buzzer face aux Pacers pour donner la victoire aux Hornets. Alors que le score était à égalité 100-100 avec 2,5 secondes au chronomètre, CP3 a sorti un tir assassin du parking. Bang, le public explose, game over !

# MLK Day 2009 : le buzzer de Dirk Nowitzki face aux Sixers, à 30 ans et avec toutes ses dents

Dirk Nowitzki vous manque ? Normal, c’est le cas aussi pour nous. Du coup, on profite du MLK Day pour se rappeler au bon souvenir du Wunderkind, auteur d’un magnifique buzzer beater sur le parquet des Sixers en 2009. Un buzzer dans les règles de l’art, ou plutôt dans les règles de Dirk. Un shoot épique dans le plus pur style de l’Allemand pour crucifier Philly. On ne s’en lassera jamais.

# MLK Day 2011 : Derrick Rose perd son pucelage du triple-double

On se souvient tous de la saison 2010-11 de Derrick Rose. Une saison exceptionnelle, ponctuée par un titre de MVP sous le maillot des Chicago Bulls. Durant cette fameuse campagne, Derrick a accumulé les exploits soir après soir, et sa performance lors du MLK Day 2011 fait partie de ses plus belles. Parce que ce jour-là, le numéro 1 de Chicago a tout simplement sorti son premier triple-double en carrière (22 points, 10 rebonds, 12 assists) sur le parquet de Memphis, là où il a évolué en NCAA.

# MLK Day 2011 : Boris Diaw s’offre le second triple-double de l’histoire des Bobcats

Le même jour, un autre joueur a sorti un triple-double. Et ce joueur, c’est notre Boris Diaw national. Parce que oui, il y a aussi des Frenchies qui ont brillé lors du MLK Day. Sur le parquet des Sixers, avec le maillot des Charlotte Bobcats sur le dos, Babac a terminé la rencontre avec 25 points, 11 rebonds et 11 passes décisives. Bonjour la polyvalence. Malheureusement pour Boris, ça n’a pas suffi pour décrocher la win mais pas grave, c’est sa perf qu’on retient. Et comme on n’a pas de trace vidéo du match, on vous propose un petit mix de Diaw avec les Bobcats.

# MLK Day 2016 : quand Kemba Walker cassait le mur d’Utah en plantant 52 pions

C’est LA grosse perf de ces dernières années lors du MLK Day. Le 18 janvier 2016, Kemba Walker a fait la totale au Jazz devant son public de Charlotte. 52 points, record en carrière et record de franchise à l’époque, 9 rebonds et 8 caviars en 47 minutes, le tout à 16/33 au tir, 6/11 du parking et 14/15 aux lancers francs. Et puis le plus important, les Frelons ont réussi à taper Utah après deux prolongations sur le score de 124-119. Une soirée mémorable, à revivre ici.

# MLK Day 2016-2017 : quand les Warriors prennent l’habitude de mettre une branlée aux Cavs

Si les Warriors et les Cavaliers squattent aujourd’hui les profondeurs du classement, il fut un temps – il n’y a pas si longtemps d’ailleurs – où ces deux franchises se battaient pour le trône de la Ligue. Golden State – Cleveland, c’était une très grosse affiche et les deux équipes se rencontraient lors des grands rendez-vous de la saison régulière, à Noël par exemple ou comme lors du MLK Day 2016 et 2017. Deux matchs, deux branlées infligées par les Dubs face au King.

# Bonus MLK Day : embrouille épique entre Clippers et Rockets, l’histoire d’un plan machiavélique orchestré par Chris Paul

Là par contre, on n’a pas les images concernant cette embrouille Clippers versus Rockets dans les coulisses du Staples Center en ce fameux 15 janvier 2018. Heureusement, on a quand même eu quelques détails grâce à notre idole Adrian Wojnarowski, toujours là pour nous informer. Visiblement, le petit insolent Austin Rivers était visé par certains joueurs des Fusées, à savoir James Harden, Trevor Ariza et Gerald Green, le tout orchestré par Chris Paul. Vous pouvez vous refaire l’histoire complète par ici.

Voilà, ça y est vous êtes chauds là ? 14 matchs au programme, de 20h jusqu’au petit matin, y’a des chances pour qu’on vive quelques moments de folie comme ceux cités juste au-dessus. Allez, on n’a plus qu’à vous souhaiter un excellent MLK Day les ami(e)s.