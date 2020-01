Preview du MLK Day 2020 : 14 matchs au programme, 28 équipes sur le pont, le tout dès 20h, le paradis pour tout fan NBA

Chaque année, le MLK Day fait partie des grands moments d’une saison régulière NBA. C’est le jour où on assiste à un énorme enchaînement de matchs et où on peut mater des rencontres en direct à des heures raisonnables. Ça tombe bien, le MLK Day, c’est aujourd’hui. Et on a hâte.

14 matchs au total, plus de 10 heures de basket non-stop pour ceux qui veulent faire le grand chelem, et la grande soirée qui démarre dès 20h en France. En tant que fan de la grosse balle orange, difficile de demander mieux. Alors certes, la première affiche de ce MLK Day – qui oppose Washington à Detroit – ne fait pas rêver mais rien que le fait d’avoir du basket en direct au moment du journal de Gilles Bouleau, ça fait vraiment plaisir. Et puis bon, y’a pas que le Wizards – Pistons en début de soirée hein, on a aussi un Hawks – Raptors à 20h30 (bon on avoue, les Hawks c’est pas ouf non plus mais au moins y’a Trae Young) et un Nets – Sixers une demi-heure plus tard qui peut potentiellement envoyer du lourd. Faudra surtout surveiller les propos de Kyrie Irving après la rencontre, c’est ça qui risque d’être particulièrement intéressant. Bref, pour un apéro, c’est pas si mal. Ensuite, sur le créneau de 23h, il y aura six rencontres en même temps, rien que ça. Le League Pass va chauffer. Parmi les rencontres qu’on surveillera de près, le Rockets – Thunder et le duel bien excitant entre les Knicks et les Cavaliers les Grizzlies et les Pelicans. On aura droit derrière au gros choc de la soirée, un bon vieux Celtics – Lakers à l’ancienne. Pour les plus courageux, le programme propose également un séduisant Jazz – Pacers à 3h du mat’ ainsi qu’une opposition entre les Suns et les Spurs, respectivement dixièmes et neuvièmes de l’Ouest. Et pour finir en beauté (ou pas), Portland affrontera Golden State lors du dernier match de cette longue et belle soirée.

Mais le MLK Day, ce n’est évidemment pas juste un événement basket. Le MLK Day, c’est avant tout l’occasion de se souvenir de Monsieur Martin Luther King, véritable figure du mouvement des droits civiques aux States. Chaque année, le troisième lundi du mois de janvier est férié aux États-Unis afin de pouvoir rendre hommage à ce grand homme, né un 15 janvier, qui a lutté contre la ségrégation raciale et en faveur de la paix. Et c’est dans cet objectif-là que la NBA met en place chaque saison un programme XXL, ainsi qu’une multitude d’événements en dehors des parquets visant à honorer le révérend, tout en mettant en avant son message qui est toujours d’actualité. La NBA est une ligue à majorité afro-américaine ainsi qu’une ligue qui a souvent été en avance sur les questions sociales, et le lien avec Martin Luther King est donc indéniable, lui qui a évidemment inspiré le changement en ayant un impact global indiscutable.

« C’est impossible de ne pas l’honorer de toutes les façons possibles après tout ce qu’il a essayé de faire pour les individus, pas uniquement la population noire, mais les droits de toutes les personnes. C’est pourquoi il est spécial. Ça compte beaucoup pour nous. Quand vous regardez la NBA, elle a été progressiste d’une manière similaire pendant longtemps. Quand vous regardez les droits civiques en général, l’inclusion et toutes ces choses-là, la NBA a largement été en avance par rapport aux autres sports. » – Alvin Gentry, coach des Pelicans (via AP).

Férié depuis 1986, le Martin Luther King Day est un rendez-vous incontournable pour la NBA, qui honore la mémoire du révérend chaque année avec un superbe programme. En ce 20 janvier 2020, on est particulièrement gâtés, alors on va en profiter au maximum.

Le programme complet :