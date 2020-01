Le programme du Martin Luther King Day sur beIN Sports : 14 matchs en direct et en VF, les comptes FR vont ambiancer Boulbi

Comme chaque troisième lundi du mois de janvier depuis plus de 30 ans, le pays de l’Oncle Sam célébrera le Martin Luther King Day : une journée de grande tolérance, de grand respect, et aussi de grand programme pour la NBA. Le tout sera évidemment à suivre en direct et en exclusivité sur les antennes de beIN Sports à partir de 20 heures.

Les courses sont faites, les potes ont été invités et les voisins alertés : vous ne risquez pas de dormir beaucoup cette nuit pour le traditionnel MLK Day qui pourrait bien réserver des moments fous pour celles et ceux qui suivront comme nous les 14 affiches en direct sur beIN Sports ce lundi. Le diffuseur officiel de la NBA dans l’Hexagone a prévu les choses en grand pour nous faire vivre l’intégralité de chaque rencontre en français grâce aux différents canaux Max en plus du traditionnel multiplex sur beIN 1. Les nombreux comptes FR des franchises NBA sur Twitter ont même été conviés dans les studios de la chaîne pour passer une soirée mémorable et en famille avec pas moins de 28 équipes sur le pont. Un dispositif exceptionnel qui nous emmènera à la Maison Blanche à l’heure de l’apéro pour finir à Portland pour les plus courageux qui auront réalisé le tour d’horloge sur leur canapé. Un lundi de rêve pour tous les amoureux de balle orange dont on vous rappelle le programme une dernière fois ci-dessous :

# Multiplex spécial MLK Day à partir de 19h45 (beIN 1)

# 20h : Washington Wizards – Detroit Pistons (beIN 4)

# 20h30 : Atlanta Hawks – Toronto Raptors (beIN 6)

# 21h : Brooklyn Nets – Philadelphie Sixers (beIN 7)

# 23h : Charlotte Hornets – Orlando Magic (beIN 4)

# 23h : Cleveland Cavaliers – New York Knicks (beIN 5)

# 23h : Miami Heat – Sacramento Kings (beIN 8)

# 23h : Houston Rockets – Oklahoma City Thunder (beIN 9)

# 23h : Memphis Grizzlies – New Orleans Pelicans (beIN 10)

# 23h : Milwaukee Bucks – Chicago Bulls (beIN 6)

# 1h30 : Boston Celtics – Los Angeles Lakers (beIN 4)

# 2h : Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets (beIN 5)

# 3h : Phoenix Suns – San Antonio Spurs (beIN 6)

# 3h : Utah Jazz – Indiana Pacers (beIN 7)

# 4h : Portland Trail Blazers – Golden State Warriors (beIN 4)

Et au bout du compte, une nuit qu’on terminera avec des cernes de 800 km, mais le cœur rempli de joie après avoir englouti autant de basket. Faites votre propre programme, vous pouvez le composer à l’aide du menu ci-dessus : le MLK Day, c’est une fois par an, et on sera évidemment devant !