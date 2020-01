Nuit de folie avec 14 matchs et 14 idées pour poser un pari : on se retrouve demain pour faire les comptes !

Voici une nouvelle preuve – s’il en fallait encore – que le lundi est le meilleur jour de la semaine : le Martin Luther King Day est un lundi tous les ans. Ce sont 14 matchs qui sont au programme en NBA cette nuit de 20h à 4h du matin en France. Du coup, on sort son nez fin (ou creux), on nettoie sa boule de cristal, et on se concentre pour poser le bon pari ! Allez, une cote par match, c’est parti !

20h00 : Wizards (1,78) – Pistons (2,05)

Davis Bertans va marquer au moins 4 paniers à 3 points (1,75) : Davis Bertans est l’un des meilleurs snipers de la NBA. Il tourne cette année à 42,8% de réussite avec 3,7 tirs primés marqués par rencontre, et peut prendre feu à tout moment. Est-ce que ça sera le cas ce soir face à Detroit, seulement 21è à l’efficacité défensive cette année ? Why not. Dans le jeu très offensif de Washington, Bertans a le feu vert pour dégainer, lui qui tourne à quasiment 9 tentatives derrière l’arc cette saison. Blessé début janvier, il est bien de retour et voit son temps de jeu augmenter progressivement pour atteindre les 30 minutes.

20h30 : Hawks (4,50) – Raptors (1,19)

Pascal Siakam va faire une performance à au moins 30 ET les Raptors gagne à Atlanta (2,10) : on rappelle que la performance c’est la somme des points + rebonds + passes décisives. L’ami Pascal n’a que quatre matchs dans les jambes depuis son retour de blessure et il n’est pas encore complètement à 100%. Mais ce match contre les pigeons de Géorgie est idéal pour lui : ça va courir, ça ne va pas trop défendre, ça devrait scorer en gros. Il va avoir ses tirs, peut espérer prendre un bon nombre de rebonds. Espérer le voir passer les 30 en performance n’a rien de dingue et espérer voir les Dinos gagner l’est encore moins.

21h00 : Nets (1,71) – Sixers (2,15)

Tobias Harris et Josh Richardson vont marquer au moins 40 points en cumulé (1,85) : Harris tourne à 19,4 points par match depuis le début de saison et Richardson à 15,4. Ce qui nous fait un total de 34,8 points à deux. Il va donc falloir qu’au moins un de ces deux joueurs dépasse assez nettement son total habituel pour que cette cote passe. Embiid ne sera pas là, Al Horford est incertain, la défense des Nets est loin d’être une forteresse. Tobias et Josh vont devoir entourer sérieusement leur pote Ben Simmons pour continuer sur leur série de victoires. On y croit.

23h00 : Hornets (2,52) – Magic (1,53)

Evan Fournier va marquer au moins 20 points (2,15) : ça vous dit un petit pari sur un Frenchie en ce MLK Day ? Evan Fournier réalise sa meilleure saison au scoring avec 18,9 points par match et il est tout à fait capable d’en planter 20 sur la défense des Hornets, l’une des pires de la NBA au niveau de l’efficacité défensive. Alors certes, ça joue pas très rapidement des deux côtés et ça limite donc forcément les stats, mais connaissant Vavane, il ne va pas vous laisser tomber si vous misez sur lui.

23h00 : Cavs (1,88) – Knicks (1,93)

Colin Sexton va faire au moins 2,5 passes décisives (1,95) : ceci n’est pas une blague. Colin Sexton est un combo-guard qui a beaucoup la balle en main (27,1% de Usage Rate) et pourtant, une cote tout à fait tentante est jouable pour le voir faire au moins 3 passes décisives. C’est dire le niveau du jeu collectif du garçon… Mais dans ce match face aux Knicks, entre deux des pires équipes de la ligue, on mise sur le fait que ce bon Colin va en lâcher une ou deux (plutôt trois en fait) à ses potes et qu’ils auront la bonne idée de la mettre au fond. Allez !

23h00 : Rockets (1,30) – Thunder (3,45)

James Harden, Russell Westbrook, Danilo Gallinari et Shai Gilgeous-Alexander vont marquer au moins 100 points en cumulé (1,80) : 100 points ! Wilt Chamberlain peut le faire tout seul. Là ils sont quatre pour y parvenir. Commençons par les deux scoreurs du Thunder : Gallinari c’est 19 points de moyenne et Gilgeous-Alexander c’est 20 points soit 39 unités à eux deux. Côté Rockets, Harden c’est 37 points de moyenne et Westbrook 25, soit 62 unités à eux deux. 39+62 = 101. On a envie de vous dire que le compte est bon. Le risque principal : la réussite de James Harden qui n’est pas au mieux ces derniers temps.

23h00 : Grizzlies (1,72) – Pelicans (2,18)

Ja Morant va faire au moins 8,5 passes décisives (2,00) : Ja Morant est l’un des joueurs les plus excitants du moment en NBA. Le rookie enchaîne les highlights. Dunks, passes aveugles… un show à lui seul. Justement, on va s’intéresser aux passes décisives aujourd’hui. En 2020, lors de la superbe période des Grizzlies, Morant a largement augmenté son total de passes avec pratiquement 9 caviars par soir. On le voit bien enchaîner ce soir face à une défense des Pelicans qui encaisse une ribambelle de points. On a là deux équipes qui jouent très vite, ça va scorer de partout, et Ja peut clairement passer la barre des 8,5.

23h00 : Heat (1,33) – Kings (3,25)

Jimmy Butler va marquer au moins 20 points (1,88) : le Heat a perdu la nuit dernière à San Antonio. Jimmy Butler n’a pas été très agressif (14 tirs pris), ni très adroit (5 tirs rentrés). De retour à la maison, les hommes de Spoelstra vont vouooir repartir sur le rythme qui leur a permis de squatter la deuxième place de l’Est. Butler sera motivé et si des gars comme Barnes et Hield vont tenter de le contenir, on compte sur le All-Star du Heat pour faire le boulot.

23h00 : Bucks (1,05) – Bulls (9,55)

Les Bucks vont gagner par un écart d’au moins 15 points (1,81) : Bucks contre Bulls, on sait déjà qui va gagner. Reste à savoir de combien. Chez TrashTalk, on voit bien la bande à Giannis Antetokounmpo exploser les Taureaux avec un bon gros blowout des familles à la maison. Milwaukee possède un incroyable différentiel de +12,6 cette saison et vu le niveau des Bulls, ça peut vite tourner au massacre.

01h30 : Celtics (2,17) – Lakers (1,70)

LeBron James fait une performance à au moins 45 et les Lakers gagnent (2,85) : les Lakers se déplacent à Boston cette nuit pour un grand classique de la NBA, et le King va vouloir montrer qui est le patron. On le voit bien avec une performance à au moins 45 (points – rebonds – passes) dans ce choc, lui qui remplit toujours bien la feuille de stats. Avec le retour d’Anthony Davis, il va peut-être moins scorer mais il va continuer à distribuer. Pour que le pari passe, les Lakers devront également l’emporter sur le parquet de Boston. Los Angeles tourne très bien avec 10 victoires en 11 matchs tandis que les Celtics restent sur trois défaites.

02h00 : Wolves (1,69) – Nuggets (2,18)

Les Nuggets vont gagner à Minnesota (2,18) : Denver vient de perdre à domicile, Denver est en back-to-back, Jamal Murray sera absent. Pour autant, cette cote à 2,18 face aux Wolves reste tentante. Car si les hommes de Mike Malone sont irréguliers, ils ont montré de belles ressources mentales et beaucoup de confiance à plusieurs reprises cette saison. Pas la plus évidente du soir on en convient mais si le Joker s’énerve, tout est possible.

03h00 : Suns (1,53) – Spurs (2,50)

Deandre Ayton marque au moins 20 points (2,15) : 20 points sur les Hawks, 26 sur les Knicks, 26 sur les Celtics. Ayton est de retour et commence à trouver ses marques après une longue suspension et une cheville fragilisée. En plus, Frank Kaminsky sera absent et Aron Baynes aussi probablement. Voilà qui assure une bon temps de jeu au jeune pivot des Suns. S’il est servi comme lors des derniers matchs, la barre des 20 points peut tout à fait être atteinte (sans faire offense à la défense des Spurs bien évidemment).

03h00 : Jazz (1,30) – Pacers (3,45)

Donovan Mitchell va marquer au moins 25 points (2,00) : avec 24,7 points de moyenne cette saison, Donovan Mitchell est le meilleur marqueur du Jazz et reste sur trois matchs à 31 points par rencontre, grâce notamment à une pointe à 46 du côté de New Orleans. Ce soir, il y a Indiana en face mais les Pacers sont en back-to-back et on sait que Spida n’est pas du genre à laisser reposer ses adversaires. 25 points sur Indy, c’est jouable.

04h00 : Blazers (1,35) – Warriors (3,15)

D’Angelo Russell va faire au moins 6,5 passes décisives (2,10) : DLo est mode distribution en ce moment. Ses trois derniers matchs ? 8 assists contre Dallas, 9 contre Denver puis 12 contre Orlando, un record de la saison pour lui. Autrement dit, Russell régale ses coéquipiers de Golden State et face à Portland, on le voit bien atteindre la barre des 7 passes décisives dans un match qui va opposer deux défenses médiocres.

Voilà pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. On se retrouve dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (bien évidemment et malheureusement).