Preview Rockets – Thunder : MLK Day en mode retrouvailles pour le Brodie qui a une revanche à prendre à la maison

Parmi les 14 affiches de la nuit, le match entre les Rockets et le Thunder sera l’un des temps forts de ce Martin Luther King Day 2020. C’est déjà la troisième fois que Russell Westbrook retrouvera ses anciens coéquipiers cette saison et le Brodie à une revanche à prendre dans sa nouvelle maison. Si vous avez du mal à choisir votre programme à 23h, cela pourrait vous faire pencher la balance.

La saison dernière, ce duel rimait déjà avec gros choc entre deux rivaux de la Conférence Ouest. Mais cette année, il s’agit d’une rencontre avec une atmosphère particulière. La faute à un tout petit transfert dont vous n’avez sans doute pas entendu parler cet été, à savoir l’échange entre Russell Westbrook et Chris Paul. Vous voyez, rien de bien fou… Il n’empêche que ce trade a créé une ambiance autour de ce match, celle des retrouvailles de Russell avec la franchise qui l’a drafté il y a 11 ans. Cette saison, les deux franchises se sont déjà rencontrées à deux reprises. La première s’était soldée par un carton de James Harden (40 points) et une victoire des Rockets sur leur parquet. La seconde signait le retour de Brodie dans son ancien jardin et il n’a pas déçu avec 34 points mais le collectif du Thunder avait quand même réussi à prendre le dessus dans une soirée hommage au numéro 0 qui est toujours chez lui à OKC. On est donc à un partout dans la saison régulière et la rencontre de ce soir doit permettre à un clan de prendre l’avantage cette nuit.

Cependant, même si cette affiche envoie du lourd sur le papier, les deux équipes sont en difficulté en ce moment. La fusée de Houston a des problèmes de décollage et le tonnerre d’Oklahoma City ne rugit pas très fort. Les Rockets restent en effet sur quatre défaites en cinq matchs dont trois revers consécutifs. L’un de ces échecs était contre… le Thunder justement. On a donc un parfum de revanche du côté de Space City. Cette mauvaise série a porté le bilan global des Fusées à 28 victoires pour 15 défaites, ce qui leur vaut la sixième place de la Conférence Ouest, très décevant quand on regarde leurs ambitions. Allô Houston, faut se ressaisir. Mais bon, ce n’est pas beaucoup mieux du côté de l’Oklahoma en ce moment. En effet, le Tonnerre reste sur deux défaites lors des trois derniers matchs. Cependant, lorsqu’on voit leur équipe et leur saison, on ne peut pas être plus agréablement surpris. Annoncée dans les profondeurs du classement, la franchise est septième à l’Ouest, une belle surprise donc. Dire que ces deux équipes pourraient encore se retrouver en Playoffs… Ce serait mythique !

Alors, Russell Westbrook va-t-il faire souffrir ses anciens coéquipiers devant son nouveau public ? James Harden va-t-il marquer 50 points ? Chris Paul va-t-il enchaîner les petits ponts ? Pour le savoir, rendez-vous à 23h en direct du Toyota Center de Houston.