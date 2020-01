Preview Celtics – Lakers : encore un peu d’histoire pour ce MLK Day

Celtics contre Lakers ? Sérieusement, comment peut-on faire une plus belle affiche pour ce MLK Day ? Les deux équipes les plus titrées, la plus grosse rivalité, et l’une des meilleures salles de NBA. Tout ça après un alléchant New York – Cleveland (comment ça, vous n’allez pas le regarder) ! Non vraiment, what else ?

C’est la plus grosse affiche de ce MLK Day et pour cause… Cet affrontement pue le basket à des kilomètres. C’est l’odeur de la bagouze, de la rivalité, des coups de Trafalgar, ou tout simplement des légendes. On pense à Larry Bird, on pense à Magic Johnson, on pense à Kobe Bryant mais aussi à Paul Pierce. Quand le calendrier est dévoilé, les fans des C’s et des Gens du Lac ont toujours le même réflexe : checker la date de cette rencontre historique. Ensuite ? Ils posent immédiatement leur RTT. Depuis que l’équipe de L.A. est de nouveau compétitive, c’est un match qu’on attend avec impatience. De plus, il faut reconnaître que LeBron James a une petite passion dans le vie : taper les Celtics, que ce soit sur leur parquet ou celui de sa franchise. Rajon Rondo qui a été bagué en 2008 au Garden porte maintenant le maillot doré, et a en plus inscrit un buzzer beater improbable la saison dernière à Beantown. On a déjà vu plus respectueux comme garçon et c’est pas Rick Carlisle qui nous dira le contraire. Les C’s emporteront plus tard dans la saison le match au Staples Center, comme la saison précédente, les deux équipe se quitteront avec une victoire chacun. Un partout, balle au centre. On a tout pour vivre un pur match.

En effet, les conditions sont réunies pour avoir un match bien sympathique. Anthony Davis, Kemba Walker ou encore Jaylen Brown devraient être là ce soir. Le seul doute concerne le double R et son doigt en vrac, qui est questionable. On évoquait les blessures, ça tombe bien. Ce sont les maux des Celtics ces derniers matchs, eux qui n’ont levé les bras qu’à deux reprises lors des huit derniers matchs. Ils ont joué parfois sans Kemba et Jaylen, d’autres fois sans Tatum. Toutefois, ils ont aussi bien choke certains soirs, l’entame de match provoquant toujours autant de cauchemars à la Green Nation. Quant à eux, les Lakers ont perdu leur dernier match, mettant fin à une série de neuf victoires de suite. Les compteurs sont une nouvelle fois remis à zéro mais ils dominent très largement l’Ouest et ce qu’ils proposent est bien propre. LeBron excelle en meneur, Kyle Kuzma a su palier l’absence d’Anthony Davis, le reste de l’effectif exécute ce qu’on demande. Ils réalisent une vraie campagne, préchauffant pour la posteason. Il n’y aura pas besoin d’appuyer subitement sur le bouton Playoffs. Enfin, les deux équipes vont vouloir se relancer et quel plaisir que ce soit dans un tel match. Surtout, on n’oublie pas que c’est l’occasion de voir deux futurs All-Stars avant l’heure : Alex Caruso et Tacko Fall.

On espère que le match sera à la hauteur des attentes parce qu’il peut y avoir un pur spectacle. C’est typiquement le genre de match qui ne respecte aucune règle, avec un scénario qui nous régale et énormément d’intensité. Rendez-vous à 1h30 dans le Massachusetts … avant de les revoir en Finales NBA dans les prochaines années ?