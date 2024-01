Deux jours après un premier affrontement à Dallas, les Mavericks et les Pelicans se retrouvaient ce lundi lors du MLK Day. Des retrouvailles qui se sont transformées en véritable feu d’artifice, avec Kyrie Irving et Tim Hardaway Jr. dans le rôle de pyromanes !

Avant ce match entre Dallas et la Nouvelle-Orléans, dans toute l’histoire de la NBA, on avait vu deux joueurs de la même équipe marquer 40 points chacun (dans la même rencontre) à seulement 19 reprises. Désormais, on en est à 20.

Face aux Pelicans, Kyrie Irving (42 points, 7 rebonds, 7 passes) et Tim Hardaway Jr. (41 points, 9 tirs primés) ont explosé les compteurs pour porter les Mavericks vers une victoire XXL sur la Nouvelle-Orléans. Une victoire qui permet à Dallas de revenir à hauteur de son rival de division (24 victoires – 17 défaites), et même de le dépasser au tie-breaker pour intégrer le Top 6 de l’Ouest à l’heure de ces lignes.

Très grosse win des Mavs.

42 points pour Kyrie, 41 pour THJ !

Dallas cale un 33-21 dans le money time pour l’emporter au finish, sans Luka c’est costaud il aura fallu tout donner jusqu’au bout, énorme Lively.

Sans Luka Doncic blessé (mais aussi Derrick Jones Jr. et Dante Exum), Kyrie Irving a une nouvelle fois activé le mode “Uncle Drew”, enchaînant un cinquième match de suite à minimum 30 pions après avoir déjà maltraité les Knicks (44 points, 10 passes) l’autre jour. Et à ses côtés, Tim Hardaway Jr. a sorti le lance-flammes : 9/15 à 3-points pour THJ, c’est ce qu’on appelle avoir la main brûlante.

Kyrie Irving et Tim Hardaway Jr. vs les Pelicans :

83 points

24/51 au tir

12/24 à 3-points

23/25 aux lancers-francs

Mais pendant longtemps, Kyrie Irving et Tim Hardaway Jr. ont donné l’impression de jouer à 2 contre 5. Et quand on joue à 2 contre 5 au basket, même en étant très chauds, et bah on se retrouve souvent menés au score. Après trois quart-temps, c’est bien NOLA qui était devant 99-92.

Et puis le supporting cast des Mavs a step-up.

Tout particulièrement ? Dereck Lively II. Le pivot rookie a encore une fois réalisé un chantier en prenant 12 rebonds dont 7 offensifs. C’est lui qui s’est arraché pour donner de nouvelles munitions à ses copains après des tirs ratés, permettant notamment à Hardaway Jr., Grant Williams et Josh Green de placer de grosses bombes pour faire basculer le match en faveur des Mavs.

Incroyable run des Mavs.

New Orleans menait de 10 points, Kyrie et Tim Hardaway Jr ont enchaîné les buckets improbables (81 points à eux deux !!), et maintenant c’est Grant Williams qui s’y met avec Josh Green, sous les efforts monstres de Lively.

Chute monumentale des Pels.

33-21 dans le dernier quart pour Dallas, qui est allé chercher cette victoire avec les tripes. Côté Pelicans par contre, on a eu droit à un nouveau craquage dans le money time, eux qui ont perdu neuf de leurs 15 matchs cette saison quand ça s’est joué dans le clutch. Ça pique. Comme un symbole, Zion Williamson a raté un lancer-franc sur deux alors qu’il aurait pu égaliser (après une faute intentionnelle des Mavs en plus…) à 17 secondes du buzzer, et Brandon Ingram a ensuite lâché une grosse briquasse à 3-points alors que le score indiquait 123-120.

125-120 score final pour Dallas, qui tient sa revanche après sa défaite de samedi face aux Pels. Typiquement le genre de succès qui booste le moral… et le genre de défaite qui le plombe.

Tim Hardaway Jr. and Kyrie Irving combined for 83 PTS to lead the Mavericks to the win over the Pelicans 🤯

Irving: 42 PTS, 7 REB, 3 3PM

Hardaway Jr: 41 PTS, 9 3PM, 1 STL

📊 42 PTS by Kyrie sets a new mark for most points by a Dallas Maverick on #MLKDay! pic.twitter.com/LOtk8i0UCj

