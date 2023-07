Kyrie Irving signe pour cinq ans avec la marque chinoise ANTA

Après avoir prolongé aux Dallas Mavericks pour 126 millions de dollars sur trois ans, Kyrie Irving vient de signer un deuxième gros contrat. Avec qui ? La marque ANTA. Uncle Drew, dont la collaboration avec Nike s’est arrêtée il y a quelques mois, s’engage effectivement avec l’équipementier chinois pour plusieurs années.

La nouvelle a été annoncée par Shams Charania de The Athletic cette nuit. Le deal est d’une durée de cinq ans et même si le montant de ce dernier n’a pas été dévoilé, on imagine qu’il pèse un gros paquet de dollars.

En effet, dans sa volonté de s’implanter de plus en plus dans le paysage NBA, ANTA n’avait jamais eu l’occasion jusqu’ici de signer une star au potentiel marketing aussi élevé que Kyrie Irving. Au rayon des grands noms, seul Klay Thompson résonnait à l’oreille des fans, mais le Splash Brother n’est pas vraiment réputé pour vendre des sneakers. Tout le contraire de Kyrie, dont la signature shoe chez Nike était l’un des modèles qui se vendait le plus chez le géant américain avant que les deux camps ne se séparent, suite à l’épisode polémique concernant Irving et sa promotion d’un film à caractère antisémite sur les réseaux sociaux.

En plus de ce nouveau deal sur cinq ans, Kyrie Irving détiendra aussi la position de chef de création chez ANTA. De quoi éviter un épisode similaire à celui vécu chez Nike à l’été 2021, où Uncle Drew avait publiquement critiqué la marque US pour le design de la Kyrie 8. Enfin, à travers sa position, Irving pourra également recruter d’autres joueurs NBA au sein de l’équipementier chinois. Autant dire qu’ANTA a décidé de donner les clés à sa nouvelle recrue.

The lucrative new shoe deal for Irving will also give him the ability to recruit/sign players and other collaborators, and bring a level of manufacturing to the United States to kickstart ANTA’s process to fully distribute in US. https://t.co/mmelAU9Ffp

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 12, 2023

“Je suis très excité par rapport à cette collaboration. La première étape quand vous voulez devenir partenaires, c’est de partager les mêmes rêves, objectifs et missions. Le développement rapide d’ANTA au fil des années, son ouverture vers la créativité, sa volonté d’intégrer l’aspect familial et le travail d’équipe, son expertise dans des secteurs comme l’innovation de produit et les processus de fabrication m’ont beaucoup marqué, pas seulement moi mais aussi mon équipe A11Even, qui travaillera côte à côte avec moi pour créer quelque chose de spécial d’un point de vue générationnel.” – Kyrie Irving (via Boardroom)

Le premier modèle de la Kyrie x ANTA est prévu pour le début d’année 2024, et Uncle Drew débutera la prochaine saison NBA avec la Shock Wave 5 aux pieds.

