C’était dans les petits papiers depuis un moment, ça a été testé en Summer League et c’est désormais officiel : la NBA va adopter deux nouvelles règles sur le flopping et le challenge des coachs. Petit point règlement sur ces deux nouveautés.

Hier, le conseil des gouverneurs de la NBA se réunissait pour voter l’adoption de deux nouvelles règles en NBA. Déjà annoncées il y a deux semaines, elles sont passées par le laboratoire de la Summer League et ont été votées par les propriétaires de franchises hier. C’est Shams Charania de The Athletic qui l’annonce.

Just in: The NBA Board of Governors has approved two new gameplay changes for the 2023-24 season, per sources:

– In-game penalty for flops resulting in technical foul free throw

– A second coach’s challenge awarded if first challenge is successful

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 11, 2023

Pour rappel, la première règle est à propos du flopping, une pratique consistant à exagérer un contact avec un adversaire afin d’obtenir un coup de sifflet en sa faveur. La solution qui a été trouvée pour lutter contre ce fléau est de sanctionner le joueur qui “floppe” d’une faute technique, synonyme de lancer-franc pour l’adversaire. Simple et efficace pour dissuader les floppeurs, mais un peu excessif selon certains joueurs, notamment De’Aaron Fox qui s’est exprimé sur cette nouvelle règle : “Comme si les arbitres avaient besoin de plus de pouvoir” a tweeté le meneur des Kings.

Lol yeah refs needed more power https://t.co/fXCv9t0jpY

— De'Aaron Fox (@swipathefox) July 12, 2023

La deuxième règle concerne le challenge, la possibilité qu’ont les coachs de demander une vérification vidéo d’une décision des arbitres avec laquelle ils ne sont pas en accord. Auparavant, les entraîneurs ne disposaient que d’un challenge, peu importe l’issue de celui-ci. Mais à partir de la saison prochaine, ils auront la possibilité de récupérer un deuxième challenge si le premier est réussi. Une bonne manière de récompenser les coachs qui ont l’œil et d’atténuer les conséquences des erreurs d’arbitrage. À noter qu’il n’y aura en revanche pas de troisième chance.

La période d’essai est terminée, place à l’officialisation des nouvelles règles en NBA. Si la deuxième ne souffre d’aucune contestation, la première ne semble pas encore faire l’unanimité, en témoignent les premiers débats qui apparaissent sur l’Oiseau Bleu. Sa mise en pratique dès la reprise de la saison fera peut-être changer d’avis à certains !

