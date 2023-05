Depuis 2019, les coachs NBA peuvent demander la vidéo en cas de décision arbitrale litigieuse. Mais peu importe le résultat du challenge, réussi ou non, ils n’en possèdent qu’un seul pendant tout le match. Cela pourrait bientôt changer.

En effet, d’après l’insider Chris Haynes de Bleacher Report, les coachs pourraient obtenir un deuxième challenge dans le match si le premier est réussi. L’initiative pourrait être testée au cours de la prochaine Summer League, et mise en œuvre en NBA dès la saison prochaine.

A test run of the two challenges could occur during Summer League.

Pour rappel, dans le règlement actuel, les entraîneurs n’ont qu’un seul challenge par match. Si un coach demande la vidéo pour remettre en question une décision arbitrale et que cette dernière est confirmée par les images, il perd son challenge ainsi qu’un temps-mort. Jusqu’ici c’est logique. Mais si un coach demande la vidéo et que cette dernière lui donne raison, c’est pareil, il ne peut plus l’utiliser pendant tout le reste de la rencontre (la seule différence, c’est qu’il conserve son temps-mort). Un peu chelou non ?

L’explication qu’il y a derrière, c’est que la NBA ne veut pas que les rencontres durent trop longtemps à cause des différents arrêts de jeu (comme les replays). Mais du coup, beaucoup d’entraîneurs préfèrent garder leur challenge pour le dernier quart-temps, alors qu’ils pourraient l’utiliser bien avant.

Même si les matchs pourraient durer un poil plus longtemps en conséquence, cet ajustement potentiel semble assez logique en matière d’éthique sportive, et suit d’ailleurs le principe d’autres grandes ligues américaines comme la NFL (foot américain) et la MLB (baseball). Pour votre culture personnelle, en NHL (hockey), les entraîneurs possèdent un nombre illimité de challenges, mais leur équipe est sanctionnée en cas de challenge non réussi.

