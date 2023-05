Selon Marc Stein, la NBA a ouvert une enquête autour d’Eric Lewis, arbitre de la ligue. Le motif ? Ce dernier posséderait un compte Twitter anonyme, sur lequel il aurait envoyé des messages inappropriés à d’autres utilisateurs du réseau, notamment pour défendre ses décisions arbitrales. Quand on voit les tweets en question, tout porte en effet à croire qu’il s’agit bien de lui.

C’est pas franchement fin. Si c’est en tout cas vrai, car à l’heure actuelle, aucune suite n’a été communiquée autre que l’information faisant état de l’ouverture d’une enquête contre Eric Lewis. La NBA aurait choisi d’ouvrir une enquête pour déterminer si l’arbitre a tenu un compte Twitter anonyme pour envoyer des messages parfois agressifs envers ceux qui critiquaient ses décisions en match.

The NBA, I’m told, has opened an official review into Twitter activity unearthed this week with frequent mentions of veteran referee Eric Lewis.

More NBA from me: https://t.co/A6ycVmnrjq

— Marc Stein (@TheSteinLine) May 26, 2023

Homme d’expérience, Lewis a notamment sifflé lors des Finales NBA de 2019 à 2021. Il officie depuis 19 saisons, preuve d’une confiance sans faille de la ligue. Son nom avait été mentionné plus tôt dans la saison, suite à la polémique de la fin de match entre Celtics et Lakers. Savoir qu’il tient potentiellement un fil pour attaquer ses détracteurs en ligne serait donc une déception pour la direction de la ligue. Dans un contexte où la NBA cherche à mieux communiquer autour de ses arbitres, notamment avec la mise en place d’explications des coups de sifflet en temps réel.

NBA ref Eric Lewis has been outed as having a burner account (@CuttliffBlair). Lmaooo this is a momentous day. The account will surely be deleted soon so for the archives, the entirety of the account’s replies. All involving… yep, Eric Lewis. 😂

(h/t @Mikey_Wyllin) thread 🧵⬇️ pic.twitter.com/6GTvURouOc

— Pablo Escobarner (blue check) (@PabloEscoburner) May 25, 2023

Ce sont deux utilisateurs qui ont signalé – sur Twitter également – que ce compte appartenait à Eric Lewis. Pris sur le fait, la personne derrière le pseudonyme de @cuttliffblair, profil qui postait les messages, a décliné son identité : à en croire le dernier tweet, il s’agissait de Mark Lewis, frère d’Eric. Alors, soit c’est vrai et c’est pas franchement malin… soit c’est faux, et c’est VRAIMENT pas malin du tout. Très rapidement après les accusations portées sur l’Oiseau Bleu, tous les messages ont été supprimés. Il appartiendra donc à la NBA de faire le tri et de trouver où se cache la vérité, mais à quelques encablures des Finales et d’une Draft historique, la ligue se serait bien passée d’un mini-drama autour de l’un de ses arbitres.

