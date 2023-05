Malcolm Brogdon et Gabe Vincent incertains pour le Game 6

Lors de la défaite du Game 5 à Boston, le Heat a souffert de l’absence de son meneur titulaire Gabe Vincent, tandis que les Celtics n’ont pas vraiment pu compter sur le Sixième Homme de l’Année Malcolm Brogdon. Les deux joueurs sont listés comme incertains pour la rencontre cruciale de ce soir.

Le meneur des Celtics souffre d’une blessure à l’avant-bras, lui qui porte une protection depuis plusieurs matchs. Plusieurs matchs dans lesquels le meilleur remplaçant de la NBA cette saison n’a pas eu l’impact espéré : 0,7 point de moyenne et 1,7 passe en 14 minutes de jeu à 7,7% au tir, voici les stats de Brogdon sur les trois dernières rencontres de la série face à Miami. Clairement, il y a quelque chose qui cloche sur le plan physique pour Malcolm, qui tournait à 15 points de moyenne en 28 minutes sur l’ensemble des autres matchs depuis le début des Playoffs. Heureusement pour Boston, Marcus Smart et Derrick White assurent, mais c’est un vrai coup dur pour les C’s.

Chez Gabe Vincent, c’est la cheville qui siffle depuis la fin du Game 4 à Miami. Le meneur titulaire du Heat est en effet mal retombé et la cheville a tourné, ce qui l’a obligé à faire l’impasse sur la cinquième manche à Boston. Une absence qui s’est vue, Kyle Lowry jouant comme un mec de 37 balais dépassé par les événements. Si Vincent doit une nouvelle fois déclarer forfait pour la rencontre de ce soir, le Heat sera privé d’un mec qui tourne à 17,5 points, 2,3 passes et 1 interception sur la série face à Boston, avec 58% de réussite au tir dont 50% du parking et 94% aux lancers-francs. Mais outre sa contribution personnelle, c’est aussi son impact sur le jeu collectif du Heat qui va manquer aux Floridiens. Ce n’est sûrement pas un hasard si le pivot Bam Adebayo était en galère dans le Game 5 pendant que Vincent était sur la touche…

The Heat score an elite 1.19 points per Gabe Vincent’s 19.5 pick-and-rolls per game in the playoffs.

Points per P&R by series via @SecondSpectrum:

Bucks: 1.02

Knicks: 1.23

Celtics: 1.45

Without him, Jimmy Butler (31.1 P&R per game) and Kyle Lowry (17.2) should absorb touches.… pic.twitter.com/RmPA4L6lq4

— Kevin O’Connor (@KevinOConnorNBA) May 25, 2023

Vous l’avez compris, Malcolm Brogdon et Gabe Vincent sont des éléments importants de leur équipe respective, et il faudra donc surveiller leur statut à la loupe en amont du Game 6 XXL de cette nuit.

__________

Sources texte : Celtics/Associated Press