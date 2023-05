La victoire des Celtics lors de ce Game 5 a été claire et nette, aucun débat cette fois-ci sur le possible retour du Heat grâce à une folle remontée. La raison à cela ? Un duo de folie, et non ce ne sont pas Jayson Tatum et Jaylen Brown qui finissent meilleurs marqueurs de la rencontre. Le backcourt Marcus Smart – Derrick White a été étincelant pour Boston et compte bien continuer à briller sur la fin de la série.

Le calcul était simple : la victoire ou les vacances pour la franchise du Massachusetts. Et cette fois, JB et JT ne peuvent plus tout porter sur leurs épaules pour espérer l’emporter. Le collectif est ce qui fait la force d’un effectif et c’est ce qui le porte jusqu’au titre NBA. Cette nuit, on a enfin pu voir celui des Celtics qui avait été porté disparu depuis le début de la série, avec de vrais facteurs X et role players qui ont permis de remporter ce Game 5 si important. Avec un Malcolm Brogdon qui doit se ménager depuis trois matchs à cause d’une blessure au coude, Marcus Smart et Derrick White ont step-up avec autorité.

Au poste 1, un Monsieur Intelligent de gala à l’énergie débordante qui a permis aux Celtics de mener très tôt dans le match. En attaque, 23 points inscrits notamment grâce à quatre gros tirs du parking et 3 passes décisives. De l’autre côté du terrain, il réalise 5 interceptions, une belle performance qui devient son record en carrière en Playoffs. Des vols de ballon sans bavure et toujours au bon moment pour animer ou relancer le momentum de Boston. Du Marcus Smart comme on aime.

Marcus Smart helps lead the @celtics to a crucial win in Game 5!

23 PTS

5 STL (Playoff career high)

4 3PM

W

BOS/MIA Game 6: Saturday, 8:30pm/et | TNT pic.twitter.com/ZvaxqhJap1

— NBA (@NBA) May 26, 2023

Au poste d’arrière, Derrick White a remis le bandeau pour l’enlever de ses yeux. Oui, c’est mieux pour mettre des tirs, on sait. De rien pour le conseil. Cette nuit, sans mèche rebelle qui gène, l’ancien Spur a inscrit 24 puntos avec un beau 6/8 derrière l’arc. Le meilleur marqueur de ce Game 5 n’avait jamais autant mis de tirs du parking de sa carrière en Playoffs. Des pourcentages beaucoup trop propres pour Monsieur White qui a aussi porté les Trèfles quand il a fallu agrandir l’écart, soit en mettant des gros buzzers en fin de quart-temps ou en chipant des ballons qui auraient permis au Heat de revenir un minimum dans la rencontre.

Derrick White comes up big as the @celtics win Game 5!

24 PTS

6 3PM (Playoff career high)

2 STL

Game 6 BOS/MIA:

Saturday, 8:30 PM ET on TNT pic.twitter.com/fYR2VzqLQl

— NBA (@NBA) May 26, 2023

Cette nuit, les Celtics ont pu compter sur un nouveau duo où les deux membres ont sorti leur meilleur match de la série. De très bon augure pour Boston avant le Game 6 samedi à Miami, avec le nouveau Big Four des Trèfles.