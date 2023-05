Possédant une nouvelle opportunité de conclure la série cette nuit à Boston, le Heat n’a pas vu le jour contre une équipe des Celtics en mission survie. La faute notamment à des leaders qui n’ont pas répondu présent. Oui, on parle bien de Jimmy Butler et Bam Adebayo.

C’est peut-être la stat la plus folle de cette rencontre : le duo Duncan Robinson – Haywood Highsmith a marqué plus de points que celui composé de Butler et Adebayo (33 à 30).

Jimmy Butler dans le Game 5 : 14 points, 5 rebonds, 5 passes, 2 turnovers, 5/10 au tir (0/2 à 3-points), 4/6 aux lancers-francs

14 points, 5 rebonds, 5 passes, 2 turnovers, 5/10 au tir (0/2 à 3-points), 4/6 aux lancers-francs Bam Adebayo dans le Game 5 : 16 points, 8 rebonds, 3 passes, 6 turnovers, 8/15 au tir

En début de série, le coach Erik Spoelstra avait encensé Jimmy et Bam pour leur capacité à insuffler une grosse confiance à leurs coéquipiers, aujourd’hui leurs performances sèment le doute après une deuxième défaite consécutive pour Miami.

On n’a pas vu le Playoffs Jimmy capable de déplacer des montagnes à travers ses exploits des deux côtés du parquet. On a plutôt vu le Jimmy de saison régulière qui traîne un peu des pieds et qui ne prend pas les choses en main. On n’a pas vu non plus le Bam Adebayo tranchant des premiers matchs, lui qui n’a trouvé son rythme offensif que dans le troisième quart-temps quand Boston menait de 20 points. Là encore, gros manque d’impact en attaque comme en défense d’ailleurs, manque d’impact symbolisé notamment par ses nombreux turnovers. Six au total, la plupart en allant s’empaler dans la raquette de Boston qui l’attendait de pied ferme, ou même au poste.

“Ils ont très bien fermé la raquette, en switchant et juste en contestant les tirs sans faire faute. Mais c’est à nous de le mettre en meilleure position pour marquer, de lui servir le ballon dans ses spots et avec suffisamment de temps pour scorer.” – Jimmy Butler sur Bam Adebayo

Bon après si même Jimmy fait des mauvais closeout sur des shooteurs, faut démarrer l’avion hein.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 26, 2023

Impossible dans ces conditions d’espérer quoi que ce soit pour Miami cette nuit, surtout face à une équipe des Celtics hyper déterminée et très rigoureuse en matière d’exécution. Résultat : la série est désormais à 3-2 et la pression vient de changer de camp. “Nos prestations des deux derniers matchs, cela ne nous ressemble pas” a déclaré Jimmy en conférence de presse. “On doit avoir un plus grand sentiment d’urgence” a ajouté Bam après le match.

C’est exactement ça, et tout cela passera par de meilleures prestations du duo pour éviter que le Heat ne devienne la première équipe de l’histoire à perdre une série après avoir mené 3-0.

Il faut vraiment que Bam fasse un stage avec Pau Gasol pour apprendre à garder sa balle haut quand il l’a. Cette tendance de guard à baisser le ballon sur des post ups, c’est le meilleur moyen de se faire intercepter aisément. S’il reste en l’air, ça va changer sa vie.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 26, 2023