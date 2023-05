Vous ne le connaissez pas ? C’est tout à fait normal, on ne vous en voudra pas. Mais essayez de retenir son nom pour le reste de cette série de Finales de Conférence Est quand même. Dans ce Match 5 à quasi sens unique pour Boston, un joueur inattendu a réussi à se démarquer du côté du Heat. Haywood Highsmith a pris sa chance et a marqué des points mais aussi les esprits pour la suite de la série.

Je photocopie du sable et j’embrasse Bernard Tapie. Ok on avance de deux merguez… Les Celtics reviennent à 3-2 dans la série et Haywood Highsmith marque 15 points sur un match de Finales de Conférence. Bon, on dirait que ça pourrait passer dans Kamoulox, mais non, c’est bien la vérité.

Sur ce cinquième match, Erik Spoelstra a changé son fusil d’épaule en cours de rencontre et a tenté un nouveau premier cinq pour essayer de déjouer les plans adverses. Alors que les Celtics alignent un cinq qu’avec un seul vrai intérieur, le Heat a décidé de faire la même chose, en remplaçant Kevin Love par Haywood Highsmith (titu en deuxième mi-temps). 36 minutes de jeu pour HH, qui a donné satisfaction au coach de Miami. Si les joueurs de South Beach ont fini par s’incliner assez largement, Highsmith a terminé à 15 points au compteur, avec de la grosse énergie des deux côtés du terrain qui a bien aidé le Heat malgré la domination globale de Boston.

Haywood Highsmith’s bringing some energy to the Heat. 👀 pic.twitter.com/iTnRgRYG5R

— Sportsnet (@Sportsnet) May 26, 2023

Pour revenir un peu sur le CV de ce garçon de 26 ans encore méconnu, il a été formé chez les Cardinals de Wheeling (Virginie-Occidentale) en deuxième division universitaire américaine. Non, toujours aucune vanne, rien ne va dans son sens. Après ses années de fac, il n’a pas été drafté lorsqu’il s’y est présenté en 2018. Les Sixers ont flashé, lui ont donné une chance mais en vain. Le voilà renvoyé en G League pour la fin d’exercice 2018-19.

Après un passage en Allemagne pendant le COVID, le Heat saute sur l’occasion et lui donne sa chance. Pour sa deuxième saison avec Miami en 2022-23, Haywood Highsmith a réussi à intégrer peu à peu la rotation grâce à des minutes sur le terrain bien rentabilisées. Passé de 8 à 18 minutes de jeu en un an, le septième joueur non-drafté du Heat a réussi cette nuit à montrer de quoi il était capable lors de la plus grande échéance de la saison.

En espérant pour lui qu’Erik Spoelstra lui redonne une chance lors du Game 6, avec un rôle plus intéressant, comme celui de poste 3-4 titulaire ? En tout cas, on lui souhaite.