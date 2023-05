Dans le match le plus important de la saison cette nuit, Jaylen Brown faisait partie de ces joueurs qu’on attendait au tournant. Surtout après la blessure de Jayson Tatum en tout début de match. Au lieu de ça, JB est passé au travers, symbolisant la faillite des Celtics dans ce Game 7 face à Miami.

“Cette victoire ne vaut rien si on se plante lors du Game 7.”

Voilà ce qu’avait déclaré Jaylen Brown après le succès improbable des Celtics sur le parquet de Miami lors du Game 6 l’autre soir. Mais ce lundi 29 mai, Boston s’est bel et bien planté, et JB aussi.

Dans la lourde défaite des Verts 103-84 cette nuit, Jaylen Brown a terminé avec autant de paniers marqués que de balles perdues : 8. La phrase est terrible pour l’ailier All-Star de Boston, qui a terminé au final avec 19 points (avec 8 rebonds et 5 passes) à 8/23 au tir dont un horrible 1/9 à 3-points, ainsi que 5 fautes, en l’espace de 43 minutes.

“On a échoué, j’ai échoué, j’ai laissé tomber toute la ville.” – Jaylen Brown après le match

Si le pourcentage au tir de Brown pique les yeux, ce sont surtout ses pertes de balle qui ont fait très mal aux Celtics. Huit, c’est un “record” en carrière pour Jaylen, et le plus gros total pour un joueur de Boston dans un Game 7 de Playoffs. On imagine que JB aurait aimé marquer l’histoire d’une manière radicalement différente.

Son handle suspect l’a trahi cette nuit, et ses mauvaises prises de décision risquent de le hanter tout l’été. Trop prévisible, trop brouillon, trop maladroit et pas assez concentré, Brown n’a pas été à la hauteur de l’événement et c’est d’autant plus dramatique pour lui que les Celtics avaient désespérément besoin qu’il step-up suite à la blessure de Jayson Tatum. JT s’est en effet blessé à la cheville dès les premières secondes et n’a pas pu peser sur la rencontre, c’était le moment pour JB de prendre les choses en main. Mais il n’est jamais vraiment rentré dans son match. Il n’a jamais montré le visage d’un two-way player capable de faire basculer la rencontre en faveur des siens. Il a plutôt été l’un des principaux acteurs du naufrage bostonien.

L’irrégularité montrée par Jaylen Brown sur cette Finale de Conférence Est, où il a montré pas mal de limites face au challenge défensif proposé par Miami (notamment la défense de zone), ne va pas jouer en sa faveur au moment de négocier sa prolongation de contrat cet été. L’extension de JB sera évidemment l’un des gros sujets de l’intersaison à Beantown, Brown étant éligible à un deal supermax de 295 millions de dollars sur cinq ans. Va-t-il l’obtenir ? Les Celtics et Jaylen vont-ils trouver un terrain d’entente ? Brown peut-il carrément se faire transférer ?

Aucun scénario n’est à exclure après cette sortie ratée.

“We failed. I failed and it’s hard to think about anything else right now.”

