Jaylen Brown : “Cette victoire ne vaut rien si on se plante lors du Game 7”

Les Celtics ont remporté un match tout bonnement incroyable cette nuit face au Heat. Une victoire au buzzer grâce à Derrick White, qui autorise les Trèfles a rêver d’une deuxième Finale NBA consécutive en cas de succès dans le Game 7, qui aura lieu dans la nuit de lundi à mardi. Jaylen Brown prévient d’ailleurs : il ne faudra pas tâcher son slip à domicile.

À peine la victoire acquise de la plus exquise des manières que les Celtics ont déjà les yeux tournés vers le Game 7 de lundi. Un match plus qu’inespéré à la lueur du scénario invraisemblable de ce Game 6. Plus qu’inespéré puisque Boston était mené 3-0 dans la série. Pourtant, c’est bien la réalité : il faudra se battre corps et âme pour aller chercher ces Finales.

Dans ces moments où la joie pourrait s’emparer tout entier de l’esprit de cette équipe, les leaders du groupe sont là pour rappeler que même si Boston vient d’abattre un travail de titan, tout reste à faire. Jaylen Brown a donc endossé ce rôle après la rencontre, auprès des consultants de la chaîne TNT.

“Nous avons été bénis ce soir. Miami est très bien revenu dans le quatrième quart… et des fois, quand vous essayez de jouer pour ne pas perdre, l’inverse se produit. Ce match nous donne une nouvelle confiance, on devra être meilleurs au prochain match.” – Jaylen Brown.

En conférence de presse, c’est le même genre de discours qui a émané du garçon, avec cette fois une petite touche de pression apportée sur tout son groupe. Histoire de concerner tout le monde, histoire de montrer que chaque membre de l’équipe est important.

“On est excité, reconnaissant. Cette victoire ne vaut rien si on se plante lors du Game 7. On doit rester concentré, mais on est content d’avoir réussi à remporter ce match.” – Jaylen Brown

Lundi soir, Jaylen et Jayson Tatum devront à nouveau répondre présents, eux qui ont combiné pour inscrire 57 points ce soir, plus de la moitié du total des Celtics. Il faudra également réussir à maintenir Jimmy Butler tranquille, car on se souvient très bien de son dernier match à Boston lorsqu’il s’est retrouvé dos au mur. Ça s’annonce historique… alors soyez au rendez-vous !

Source : NBCS Celtics