Les Bucks tiennent leur nouveau coach, quelques semaines après l’annonce du départ de Mike Budenholzer. Quelques détails à régler tout de même, on parle de biffetons hein, et l’ancien NBAer reconverti assistant va donc connaitre son premier poste d’entraineur en chef.

Giannis Antetokounmpo a donc son nouveau boss, celui qui lui donnera comme consigne de foncer tout droit tête baissée, celle-là elle est pour les fans des Bucks. Deux ans après avoir mené les Bucks à leur deuxième bague, Mike Budenholzer a été prié de faire ses bagages direction ailleurs, et parmi quelques noms connus (Kenny Atkinson, Nick Nurse…) c’est donc l'(ancien) assistant des Raptors Adrian Griffin qui aurait été choisi par la franchise du Wisconsin, selon les informations toujours très carrées de TPMP Shams Sharania :

ESPN Sources: The Milwaukee Bucks are planning to hire Toronto Raptors assistant Adrian Griffin as the franchise’s next head coach. Sides are progressing on terms of an agreement. pic.twitter.com/Kz1iydRKsF

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 27, 2023



Adrian Griffin qui est-il ? Le père du rookie AJ, déjà, celui-là même qui a claqué deux game winners avec les Hawks en début de saison. Sur le terrain, un role player dans les années 2000, 4 pions de moyenne entre Boston, Dallas, Houston et Chicago. Sur le banc ? Milwaukee de 2008 à 2010, déjà, puis Orlando, Chicago et le Thunder, avant de jumper au Canada et de devenir au passage champion NBA en sa qualité d’assistant de Nick Nurse, ceci participant à lui fabriquer une petite répute assez sympa dans le milieu.