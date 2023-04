En l’emportant cette nuit face aux Bulls, les Bucks ont décroché leur 58e victoire de la saison. Pas forcément la plus belle, mais c’est en tout cas celle-ci qui permet d’officialiser la première place de la Conférence Est pour Milwaukee. Et le meilleur bilan NBA par la même occasion.

Il faudra passer par Milwaukee pour espérer aller jusqu’au titre cette année.

C’est donc officiel, les Bucks finiront quoi qu’il arrive à la première place de l’Est à la fin de la saison régulière, ainsi qu’avec le meilleur bilan NBA. La bande de Giannis ne peut en effet plus être rattrapée par Boston (3 victoires de moins) dans sa conférence, et possède 6 victoires de plus que la meilleure équipe de l’Ouest (Denver). Traduction : ils auront l’avantage du terrain durant l’intégralité des Playoffs, Finales NBA incluses s’ils arrivent jusqu’à ce stade.

The @Bucks have officially clinched the No. 1 overall seed 🔥 The East runs through Milwaukee 🦌😤 pic.twitter.com/RiBSWmoPSh — NBA TV (@NBATV) April 6, 2023

C’est évidemment un bel accomplissement, qui va permettre aux Bucks d’entamer les Playoffs dans la meilleure position possible. Mais dans le même temps, Giannis et ses copains savent très bien que le statut de tête de série #1 n’est pas forcément synonyme de succès. En 2019 et 2020, quand Milwaukee a terminé avec le meilleur bilan en régulière, les Daims ont à chaque fois été éliminés avant même les Finales NBA (en finale de conférence en 2019, en demi-finale de conf’ en 2020 dans la bulle). À l’inverse, lors du parcours vers le titre en 2021, les Bucks n’étaient “que” troisièmes de l’Est. Preuve que l’avantage du terrain n’a qu’une importance relative.

Ce que les hommes de Mike Budenholzer veulent retenir aujourd’hui, c’est la régularité et la solidité démontrée par l’équipe cette saison, tout ça malgré certaines absences (notamment Khris Middleton) qui auraient pu peser lourd. Les Bucks ont réussi à construire les “bonnes habitudes” si chères aux yeux de Giannis et nécessaires pour aborder les Playoffs avec de vraies certitudes.

On espère juste qu’ils pourront se défendre avec toutes leurs armes lors des semaines à venir, eux qui doivent encore faire avec plusieurs bobos (Middleton, Pat Connaughton, Grayson Allen) en cette fin de régulière…