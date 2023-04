Il fallait compter sur une défaite des Grizzlies face aux Pelicans pour définitivement assurer la première place de régulière des Nuggets. Sans Ja Morant, Memphis s’est incliné et c’est désormais officiel : Denver aura – pour la première fois de son histoire – le premier seed de l’Ouest en Playoffs. La récompense d’une saison constante au possible.

Ils ont été forts. Ils ont été réguliers dans leur haut niveau de jeu. Et surtout, leur leader n’a quasiment jamais failli, entouré par une armada de joueurs tous diablement efficaces dans leurs domaines de prédilection. À la baguette, Mike Malone n’a souffert d’aucune contestation. La seule petite pointe de doute ? Peut-être cette série de quatre défaites au milieu de l’hiver. Mais c’est tout. Quand le groupe est au complet, ça cause un basket on ne peut plus sérieux et c’est assurément prêt pour la suite.

Your Denver Nuggets have clinched first place in the West for the first time in franchise history 🤝 pic.twitter.com/BeBhtd5m9X — Denver Nuggets (@nuggets) April 6, 2023

Oui, la suite. Les Playoffs. Avec le statut de meilleure équipe de l’Ouest, plus question de se prendre une turbo correction par les Warriors au premier tour. Bon, ils ne devraient pas les croiser sauf retournement de situation sur les deux derniers matchs des Dubs, mais vous avez l’idée. Sortir au premier tour en étant sixième ? Ouais, la logique est respectée, et le contexte – blessures, notamment – n’était pas le meilleur qui soit dans les Rocheuses.

Cette année, tout le monde est en forme. Il y a un honneur à défendre, et surtout, un titre à gagner. Jamais Denver n’a semblé aussi proche d’avoir le coffre pour réaliser l’exploit que toute une ville attend. Jamais dans son histoire, la franchise des Nuggets n’a atteint les Finales NBA. Seulement une finale, mais en ABA en 1976.

L’équipe de Nikola Jokic, Jamal Murray et Michael Porter Jr. a donc une chance : celle de pouvoir écrire une page d’or du basket de la franchise. Il faut désormais faire preuve de confiance, sans tomber dans l’arrogance – pire ennemi en Playoffs – pour se défaire de toutes les équipes une à une. Et cela passera par beaucoup de sérieux, du début jusqu’à la fin. Un sérieux présent en régulière, qui ne devrait donc pas avoir de souci à s’appliquer en Playoffs.