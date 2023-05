Exceptionnel sur l’ensemble des Playoffs 2023, Jimmy Butler marque le pas dans ces Finales de Conférence entre Miami et Boston. On l’attendait au tournant dans le Game 6 après avoir garanti une victoire il y a quelques jours, il est finalement passé à côté de son match.

Oui, Jimmy Butler a terminé avec 24 points, 11 rebonds et 8 passes au compteur.

Oui, Jimmy Butler est passé à seulement trois secondes d’être le héros du match, lui qui a rentré ses trois lancers-francs pour donner l’avantage à Miami avant que Derrick White ne climatise la salle.

Et oui, Jimmy Butler a sorti son costume de super-héros dans le money-time en marquant 13 des 15 derniers points de Miami lors des quatre dernières minutes de la rencontre, pour permettre au Heat de combler un déficit de dix points.

Si Miami l’avait emporté cette nuit pour valider sa qualif’ en Finales NBA, c’est probablement ce qu’on aurait retenu de son match. Mais avec la défaite au bout, impossible de ne pas revenir sur les 43 premières minutes de Jimmy, où la superstar du Heat n’a clairement pas été à la hauteur de l’événement.

Jimmy met ses trois lancers et score en fin de match.

Mais ne nous méprenons pas.

Son match est catastrophique. Surtout après avoir annoncé publiquement que ça finirait le taf à la maison en 6.

Lui, Adebayo et Lowry ont du gros, gros pain sur la planche d’ici lundi.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 28, 2023

Un peu à l’image de ses dernières sorties, Jimmy Butler a manqué d’agressivité pendant une bonne partie du match. Malgré sa contribution dans les autres secteurs du jeu, on ne l’a pratiquement pas vu peser au scoring avant le money time. Ce qu’on a vu, c’est un Jimmy hésitant, pas toujours impliqué, maladroit sur ses tirs (en particulier dans la raquette comme l’ensemble du Heat), et bien défendu par Jayson Tatum, Derrick White et la défense intérieure de Boston. On n’a pas compris non plus certains de ses choix offensifs, et cette tendance à ne pas vouloir take over alors que c’était typiquement un match pour lui.

Jimmy Butler qui pull up à trois points avec Horford sur lui alors que Miami est dans le bonus, à un moment aussi.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 28, 2023

Les feintes de Jimmy quand il pénètre j’en peux plus

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) May 28, 2023

Donnant parfois l’impression de ne plus avoir de jambes, Jimmy a tout simplement été porté par son supporting cast (dans lequel il ne faut pas inclure Bam Adebayo, également porté disparu), notamment Caleb Martin et Gabe Vincent. 1/5 au tir dans le premier quart, idem dans le second, 0/6 dans le troisième, 5/21 au total, bref Jimmy Buckets a très mal porté son surnom dans ce Game 6.

“J’ai dit aux gars sur le banc et dans le vestiaire : si j’avais mieux joué, on ne serait même pas dans cette position. Honnêtement. Je serai meilleur (au prochain match). […] Tout ira bien.”

Après la défaite cruelle du Game 6, le discours de Jimmy Butler n’a pas changé. Il assure toujours que le Heat va finir par se qualifier. Mais désormais, il devra assumer ses propos par des actes.

Car si Jimmy passe au travers du Game 7 lundi soir à Boston, il n’y aura plus de lendemain pour lui et son équipe…

J’ai qu’une seule théorie pour expliquer les récentes perfs de Jimmy Butler, et notamment ce soir :

Il laisse volontairement les Celtics revenir à 3-3 pour les laisser croire à l’histoire et pouvoir ensuite les tuer dans un Game 7 chez eux.

Je vois rien d’autre. pic.twitter.com/7lIAqjCKDZ

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) May 28, 2023