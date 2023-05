S’inclinant au buzzer lors du Game 6 de cette nuit face aux Celtics, le Heat a forcément pris un gros coup sur la tête. Passer d’une qualif’ en Finales NBA à un Game 7 à Boston en l’espace de trois secondes, c’est dur, très dur. Mais Erik Spoelstra n’est pas du genre à se laisser abattre. Au contraire, il est prêt à prendre le challenge à bras-le-corps.

Quand vous êtes du mauvais côté d’un scénario cruel comme celui de cette nuit, deux choses peuvent se passer :

Vous êtes suffisamment solide mentalement pour réussir à passer outre ; Vous craquez complètement.

Le coach du Heat Erik Spoelstra veut s’assurer que son équipe ne craquera pas lors du Game 7 à venir lundi. Alors dès le début de sa conférence de presse d’après-match cette nuit, il a tenu à dire les termes avec autorité.

“Au moment où je vous parle, je ne sais pas comment on va y arriver, mais on va aller là-bas et on va y arriver. Rien n’a été facile pour notre groupe cette saison, alors on va le faire en prenant le chemin le plus difficile. C’est comme ça. On aimerait pouvoir démarrer le match tout de suite, TOUT DE SUITE, mais on doit patienter 48 heures avant de pouvoir faire ce qu’on a à faire à Boston.”

“We wish we could tip this thing off right now…but we’ll wait 48 hours and do this thing in Boston.”

Heat HC Erik Spoelstra following Miami’s Game 6 loss pic.twitter.com/7rF1tKvUQm

— NBA on TNT (@NBAonTNT) May 28, 2023

Depuis qu’il est devenu coach du Heat en 2008, Erik Spoelstra a vécu beaucoup de batailles de Playoffs, de hauts et de bas, de magnifiques succès comme de grosses déceptions. Mais cette défaite au buzzer face à Boston fait forcément partie des moments les plus durs de sa carrière d’entraîneur. Et le challenge qui se présente sur la route du Heat est colossal : un Game 7 dans l’un des environnements les plus hostiles de la NBA, contre une équipe de Boston qui voudra marquer l’histoire en devenant la première à remporter une série après avoir été menée 3-0.

Pour beaucoup, Miami a laissé passer sa chance. Pour beaucoup, les Celtics ont fait le plus dur et n’ont désormais plus qu’à conclure devant leur public. Sauf que s’il y a bien une chose qu’on a apprise avec le Heat au fur et à mesure des années, c’est qu’il ne faut jamais l’enterrer, peu importe la situation.

On peut compter sur Erik Spoelstra pour hyper les siens en vue du Game 7 de lundi soir, dans ce qui pourrait représenter une nouvelle bataille épique entre Miami et Boston.

__________

Source texte : NBA on TNT