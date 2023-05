C’est l’heure du résumé de la nuit en NBA… et mesdames, messieurs : nous avons l’affiche des Finales NBA 2023 ! Le Heat a détruit Boston dans son antre pour s’envoler direction Denver. Jimmy Butler et Caleb Martin ont brillé, Jayson Tatum et Jaylen Brown ont choké. Allez, on se revoit tout ça !

Celtics – Heat : 84-103 (les stats)

Caleb Martin SHINES as the @MiamiHEAT win Game 7 on the road!

26 PTS (Playoff career high)

11-16 FG

10 REB#NBAFinals presented by @YouTubeTV Game 1:

Thursday, 6/1 at 8:30 PM ET on ABC pic.twitter.com/leZLxechIp

— NBA (@NBA) May 30, 2023

# LE TOP PICK EN TTFL : Caleb Martin

Best picks en #TTFL cette nuit :

– Caleb Martin : 47 pts

– Jimmy Butler : 38 pts

– Bam Adebayo : 28 pts#NBA pic.twitter.com/cAyofB5bjY

— TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) May 30, 2023

