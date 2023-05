Jayson Tatum : cheville qui tourne et match raté, quel magnifique timing

Il n’aura pas répondu présent ce soir, alors qu’il s’agissait du match le plus important de la saison des Celtics. Jayson Tatum a pondu une performance très médiocre lors du Game 7 face à Miami. Une prestation gâchée notamment par une cheville ayant tourné en début de rencontre. Un fait qui a changé le match ?

On l’attendait de pied ferme pour écrire l’histoire des Celtics, l’histoire de la NBA… et son histoire personnelle. Jayson Tatum n’a pas répondu présent, avec une maigre feuille statistique face au Heat : 14 points, 11 rebonds, 4 passes à 5/13 au tir dont 1/4 à 3-points. La catastrophe dans un tel match, alors qu’on espérait voir un patron comme lui dominer le débat, surtout avec un tel momentum collectif.

Jayson Tatum hurt his ankle on the first play of the game.

He’s staying in the game. pic.twitter.com/Tny92sVPXb

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 30, 2023

Il n’en fût rien, la faute en partie à une cheville qui a salement tourné lors d’une réception, sur la première action du match. Derrière, rien n’est plus pareil. JayTi grimace, a du mal à dérouler son jeu et bafoue son basket. La prise rapide de contrôle du Heat en termes de score n’aura pas non plus aidé, car avec 42 minutes de jeu, la star des Celtics n’a pas été ménagée. Il l’avouera en conférence de presse, ce fait de jeu l’a considérablement freiné.

“J’ai revu la première action… Vous savez, ma cheville… C’est dur, car ça m’a impacté. C’est frustrant de n’avoir été qu’une partie de moi-même, d’arrêter de bouger… C’est très frustrant, surtout quand on sait que ça arrive sur la première action.” – Jayson Tatum.

Le match aurait-il été différent sans cette blessure ? Sans doute que oui. Derrière, on sent toute la prudence du joueur sur chaque mouvement, alors que le contexte demandait à l’inverse de lâcher les chevaux sans aucune retenue. Il a très vite été trop tard pour revenir dans la partie, et quelle ne fut pas la déception du TD Garden lorsqu’il a compris que c’était fini. Ses stars préférées ont manqué le coche, et s’en iront donc par la petite porte, sans Finales et donc sans bague.

“It was frustrating that I was a shell of myself.”

Jayson Tatum on ankle injury during first play of the game pic.twitter.com/SMZY1Zj3KF

— Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) May 30, 2023

Sources : Bleacher Report, ESPN, NBCS Celtics