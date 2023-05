Un Game 5 quand une série est à égalité 2-2, c’est toujours une affiche immanquable. Ça tombe bien, le programme NBA nous en offre deux d’un coup avec Celtics – Sixers et Nuggets – Suns.

Le programme

1h30 : Celtics – Sixers (Game 5, série à 2-2), la preview complète

4h : Nuggets – Suns (Game 5, série à 2-2), la preview complète

Sous l’impulsion d’un James Harden exceptionnel dimanche soir et d’un Joel Embiid plus ou moins égal à lui-même, les Sixers ont arraché le Game 4 à Philadelphie pour revenir à 2-2 dans la série. Mais peuvent-ils remporter un deuxième match de suite contre Boston, qui plus est sur les terres des Celtics ? La tâche s’annonce compliquée. Malgré leur défaite, les Verts donnent l’impression d’être supérieurs sur l’ensemble de la série et seront poussés par leur public. Ils partiront donc favoris mais attention, à force de connaître des trous d’air, ça pourrait bien se payer à un moment donné. Le Game 5 de ce soir représente potentiellement un tournant, alors interdiction de se rater des deux côtés, et surtout chez les C’s s’ils veulent éviter un Game 6 à élimination du côté de Philly.

Scénario similaire à l’Ouest entre Denver et Phoenix. Il y a également 2-2 dans la série au moment de revenir dans la Ball Arena des Nuggets. Le momentum est clairement du côté des Suns, qui ont remporté les deux derniers matchs à la maison sous l’impulsion d’un duo Devin Booker – Kevin Durant injouable et de role players qui step-up enfin. Cela a notamment suffi pour résister à la perf monstrueuse de Nikola Jokic dans le Game 4 (53 points), à Phoenix de surfer sur cette vague désormais. Néanmoins, l’ambiance sera complètement différente puisqu’on va passer du désert de l’Arizona aux montagnes du Colorado. Un retour à la maison dont Denver veut profiter pour reprendre le contrôle la série. Jokic sera là, lui qui a évité une suspension après son accrochage avec le prorio des Suns l’autre soir, tandis que Chris Paul sera une nouvelle fois forfait. Victoire impérative pour les Nuggets sous peine de se retrouver au bord du précipice avant de retourner chez les Cactus.

Deux Game 5 dans deux séries à 2-2, on ne peut pas demander mieux pour cette nuit. Alors rendez-vous dès 1h30 pour un double-header qui s’annonce épique !