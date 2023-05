Les Suns repartent dans le Colorado ce soir après avoir égalisé la série à 2-2 face aux Nuggets. Chris Paul sera de nouveau absent pour ce match et Phoenix devra comme toujours compter sur Kevin Durant et Devin Booker pour faire un coup à Denver. Qui pour épauler les deux mutants dans ce Game 5 décisif ?

2-2 balle au centre. Pourtant c’était loin d’être gagné pour Phoenix, qui a rapidement été mené 2-0 par un collectif des Nuggets au-dessus du lot. Côté Monty Williams, on n’a pas vraiment pu compter sur le banc pendant les deux premières rencontres, c’est le moins que l’on puisse dire. Puis…PATATRA, Chris Paul s’est blessé à l’aine et l’on s’est dit que la série allait tourner au vinaigre pour les soleils. Mais les deux épouvantails de l’Arizona ont activé le mode injouables. Devin Booker a décidé de ne plus rater un seul tir (ou presque) sur les matchs 3 et 4 et Kevin a fait du Durant pour redonner de la vigueur a des cactus complètement desséchés. En plus de cela, Monty Williams a pu remettre dans le bain deux joueurs qu’il avait jusque-là peu ou pas utilisé : T.J. Warren et Terrence Ross. Et ça a plutôt bien marché avec respectivement 5 et 8 points chacun. Mais le véritable salut est passé par Landry Shamet, qui s’est transformé en facteur X dans le Game 4 avec 19 points et un (+/-) de +15 lorsqu’il était sur le terrain. Décisif.

Having that mental fortitude and toughness. 🗣️ Coach Monty Williams and KD speak on Landry Shamet who had postseason career highs in points (19) and three-pointers made (5) pic.twitter.com/j667PT75Ay — Phoenix Suns (@Suns) May 8, 2023

Il y a une véritable énergie retrouvée à Phoenix, peut-être même (enfin) une formule qui fonctionne pour Monty Williams. En l’absence, une nouvelle fois de CP3, Phoenix devra espérer une nouvelle belle partition de ses soldats pour exister face au collectif des poulets frits (sans oublier Deandre Ayton).

En face, Denver est une des plus belles équipes de ces Playoffs, la vitesse de jeu est folle, la qualité offensive exceptionnelle et les chercheurs d’or peuvent compter dans leurs rangs NIKOLA JOKIC. 53 points dans une défaite au game 4, une performance qui rentre dans les livres mais qui ne satisfera définitivement pas l’ogre serbe. Niko en veut plus, d’autant que ce match 5 décisif sera à la maison dans le Colorado, de quoi motiver davantage ses Nuggets. Le salut passera sûrement par une meilleure défense sur KD et Booker notamment, certains (gros) errements ont pu être décelés sur le match 4.

Pas sûr de la stratégie. pic.twitter.com/wVEXOCerVd — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 8, 2023

Il est certain que Denver et Mike Malone se seront adaptés pour contrer l’armada offensive des Suns. Ce match 5 apparaît comme l’un des plus alléchants tant par son enjeu que par son aspect tactique. Phoenix semble enfin avoir trouvé la bonne carburation quand Denver continue de pratiquer un basket total avec un bon géant au sommet de son art. Vivement le début du match !

En bref, un Game 5 immanquable. Remontez vos montres à goussets et mettez le réveil à 4h du matin pour vivre ce spectacle pyrotechnique entre les Nuggets et les Suns.