Dans un scénario de dingue en prolongation, les Philadelphia Sixers sont revenus à 2-2 face aux Boston Celtics dans cette demi-finale de Conférence Est. Boston a perdu son mini-break mais revient au TD Garden pour tenter de reprendre le lead. Est-ce que ce ne serait pas l’un des matchs les plus importants pour The Process ?

Ça y est, nous y sommes : l’apogée du long processus lancé par Sam Hinkie – ancien GM des Sixers – avant la draft de Joel Embiid. Bien qu’il n’a pas toujours été facile de croire en ce projet, “Trust the Process” est peut-être sur le point d’aboutir cette année (ou de se crasher complètement en cas de nouvel échec) : un tableau de Playoffs sans réel favori, une star solide pour suppléer le MVP Joel Embiid et une rotation correcte sur laquelle ils peuvent relativement compter. Tous les indicateurs sont dans le positif pour les Sixers : ils doivent écrire leur histoire. Mais attention car les hommes de Joe Mazzulla comptent bien réduire à néant l’espoir de Philadelphia. Les Celtics sont irréguliers mais surtout très forts, et si ça tombe dedans, il faudra une performance XXL côté Philly pour se défaire des finalistes de 2022. Allez on se mouille, un peu en proposant 3 paramètres clés à observer durant ce Game 5 lourd d’enjeux !

L’agressivité de Joel Embiid

On le répète à chaque preview mais la santé du MVP en titre est un paramètre nécessaire à la victoire des Sixers. C’est la principale inquiétude du côté de Philly : est-ce que Joel va pouvoir galoper avec son genou ? On l’a vu bien plus dominant lors de ce Game 4 : 34 points, 13 rebonds et un joli 12/15 sur la ligne des lancers-francs. Des chiffres encourageants mais qui masquent un quatrième quart-temps compliqué où il n’est plus dedans : 2 points à 1/6 au tir. Ce qui a changé ? Son agressivité face à la très bonne défense d’Al Horford. On l’a vu beaucoup moins percutant qu’en début de match : il ne shoote aucun lancer du quart-temps alors qu’on sait que c’est un de ses atouts majeurs. Embiid doit user de l’ensemble de sa panoplie offensive pour varier son jeu et donc provoquer les erreurs d’une défense intérieure amoindrie par des choix tactiques offensifs (Horford est le seul intérieur du 5 majeur). P.J. Tucker ne s’est d’ailleurs pas privé de le lui rappeler en fin de match en lui aboyant dans les oreilles :

Harden & Embiid both showed up big time in an absolute must win, but THIS moment from PJ Tucker is my moment of the game. This is exactly why you go get PJ Tucker. Nobody better at what he does. Unbelievable.pic.twitter.com/0yMsGfgQEv — Josh Reynolds (@JoshReynolds24) May 7, 2023

Alors certes il est toujours compliqué – surtout à l’instant T – d’évaluer l’impact d’une blessure sur les performances d’un joueur. Mais espérons que ce dernier quart-temps n’ait rien à voir avec la santé d’Embiid.

L’adresse extérieure

Ça paraît presque trivial mais Boston vit de son adresse à 3-points. Au cours de la saison régulière, Boston était 25e au volume de tirs pris près du cercle. Ce chiffre est dû au spacing maximisé par Joe Mazzulla avec 5 joueurs qui jouent à l’extérieur et qui peuvent planter à 3-points (5-out). Contre les Sixers, cette stratégie est d’autant plus poussée à l’extrême lorsque l’on sait qu’il y a Joel Embiid dans la défense intérieure : les Celtics prennent quasiment un tir sur deux à 3-points dans cette série. Si Boston veut tenir le challenge face à Philly, il ne faudra pas revoir un Jayson Tatum bourré en première mi-temps (2 points à 1/9 au tir). Et côté Sixers, le retour d’un Embiid dangereux provoque des décalages. On a vu les Celtics venir trapper Embiid par séquences : il faudra que les role players soient prêts à mettre dedans lorsque ce sera de nouveau le cas.

Prise à 2 ou on laisse Horford sur Joel ?

L’une des choses à suivre sera la défense sur Joel Embiid. Pendant les trois premiers quart-temps du Game 4, Boston a majoritairement laissé Al Horford ou Robert Williams se coltiner Jojo. Mais lors du dernier quart-temps, on a vu beaucoup plus de trappes qui ont perturbé le MVP. Les Sixers – notamment Embiid – devront être vigilants lorsque Boston décidera de venir aider. Il sera intéressant d’observer comment Boston variera ses possessions défensives. En tout cas, James Harden devra assurer pour forcer son défenseur à rester sur lui.

C’est donc peut-être l’un des matchs les plus importants de la carrière de Joel Embiid qui va se jouer cette nuit. Une bataille d’un enjeu capital qui devra se gagner sur plusieurs aspects du jeu. Les stars seront attendues de pied ferme ! Doit-on avoir foi en The Process ? Réponse ce soir à 1h30 pour un Game 5 crucial !