Game 4 ce soir entre les Sixers et les Celtics, à 21h30, et à l’issue de ce quatrième round on en saura beaucoup plus sur l’issue potentielle de cette série. Les Celtics mènent 2-1, autant vous dire que si Joel Embiid et ses gars laissent passer celui-là…

Demi-finale de Conf en 2018, demi-finale de Conf en 2019. Premier tour en 2020. Demi-finale de Conf en 2021, demi-finale de Conf en 2022. Demi-finale de Conf en 2023 ? C’était donc ça le Process ?…

Voilà donc où on en est pour les Sixers. A anticiper un énième échec en Playoffs, sans pour autant avoir réussi à passer ce foutu cap des demi-finales. L’impression de parler des Clippers époque Chris Paul, et comme pour CP3 à l’époque notre MVP franco-camerouno-américano-cambodgo-venezuelien Joel Embiid commence sans doute à en avoir un peu ras la casquette. Les raisons à ces échecs sont multiples, ici la puissance de l’adversaire, ici le shoot de Kawhi, ici le refus de jeu de Ben Simmons, mais le constat est simple et assez dur : les Sixers butent encore et toujours sur ce même mur.

Cette saison ? Déso les gars mais on se dirige encore une fois vers le même destin. Pourquoi ? Parce que Joel Embiid est en convalescence, parce que James Harden s’est transformé en Jim des Ardennes depuis le Game 2, et, surtout, parce que les Celtics sont très, très forts, peut-être bien la meilleure équipe de NBA à l’heure actuelle, ouais on vient de vous filer notre (mon) favori pour le titre.

Alors ce soir pas de questions à se poser, juste un objectif à atteindre : retourner à Boston à 2-2 histoire d’inverser un peu la pression, même si on ne sent pas vraiment ces C’s en mode “sentiment d’urgence”. Une chose est sûre, à 3-1 Boston et avant un Game 5 au Garden, on commencer déjà à écrire le nouveau chapitre du grand livre de la lose en Pennsylvanie. A 2-2 ? Hum, on en reparle, mais on n’y est pas encore.

Rendez-vous ce soir à 21h30, pour le match le plus important de la saison pour les Sixers du MVP Joel Embiid, en espérant pour lui que dans cette phrase se cache la promesse d’une masterpiece.