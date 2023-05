Comme pour les Sixers un peu plus tôt dans la soirée, les Suns n’ont plus le choix et doivent gagner. Game 4 face aux Nuggets, à domicile, et la catastrophe si la série venait à basculer à 3-1 en faveur de Denver. On remet tout le monde à égalité et on se donne rendez-vous pour un Game 5 de grand malade mardi dans le Colorado ?

Qu’est-ce qui peut être plus excitant qu’un match de Playoffs au cours duquel quatre mecs sont susceptibles d’en coller 50 ? Pas grand chose hein, arrêtez de chercher.

A 2-1 en faveur des Nuggets, les Suns n’ont en tout cas plus le choix s’ils veulent s’offrir une chance de continuer leur parcours chaotique dans ces Playoffs. Lors du Game 3 Kevin Durant et surtout Devin Booker ont mis leur plus beau costume de super-héros, Deandre Ayton a joué avec l’intensité d’un U9 en sortie de goûter mais est passé à travers les gouttes, Chris Paul a vu son absence être palliée par l’incroyable perf du duo sus-cité, et au final les Suns ont réduit l’écart dans cette série malgré un match encore une fois somptueux de Nikola Jokic.

Ce soir ? Il y aura forcément des ajustements, un ciblage ordonné par Mike Malone sur la raquette et le poste 1 des Suns (Chris Paul toujours off), et, si possible, une horde de défenseurs envoyée sur les deux grands maboules de Phoenix. Le genre de match qui élèvent un coach au rang de crack, car au-delà des performances individuelles exceptionnelles que cette série peut nous offrir (nous offre déjà) c’est vraiment dans les propositions collectives et stratégiques que la différence se fera ce soir et sur la fin de série.

2h du matin pour ce Game 4, à Phoenix, et la promesse d’un match 5 de fou furieux en cas de win des Suns ce soir. Mais comme le dirait Nikola Jokic : Још нисмо тамо