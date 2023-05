Première salve de Game 4 ce soir avec un double header qui s’annonce… croustillant. Les Celtics et les Nuggets veulent faire le break mais les Sixers et les Suns y croient encore, alors rendez-vous dès 21h30 pour le début des explications !

Le programme

21h30 : Sixers – Celtics (en direct sur beIN Sports 3)

2h : Suns – Nuggets (en direct sur beIN Sports 1)

Une soirée de MVP. Joel Embiid, James Harden, Kevin Durant et Nikola Jokic le sont déjà, Jayson Tatum ou Devin Booker le seront peut-être un jour et Deandre Ayton ne le sera jamais, punchline gratuite mais quoiqu’il en soit on part donc sur une soirée cinq étoiles entre la Pennsylvanie et l’Arizona. Les Celtics mènent 2-1 face à Philly, les Nuggets pareil face à Phoenix, et ces deux matchs sont donc, déjà, presque le match de la dernière chance pour les Sixers et les Suns avant un Game 5 qui sera quoiqu’il arrive un must see chez le mieux classé des deux.

Début des hostilités à 21h30 après un bon dimanche à buller et/ou bouffer, et demain matin on en saura beaucoup plus sur la suite des évènements. Vous serez là ? Nous, on y sera.