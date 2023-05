Victor Wembanyama – The Future : la vidéo de 10 minutes signée ESPN

Dans à peine une dizaine de jours, le 16 mai exactement, aura lieu la Loterie de la Draft 2023. Un événement immanquable car Victor Wembanyama connaîtra ce jour-là sa future destination en NBA. Pour marquer le coup, ESPN vient tout juste de sortir un mini-docu sur le phénomène français. Allez, magnéto !

Cela fait un an que son nom est sur toutes les lèvres. Considéré par la plupart des spécialistes comme le plus grand prospect de l’histoire du basket (et on ne parle pas de taille ici), Victor Wembanyama est un phénomène qui a le potentiel pour changer non seulement le destin de sa future franchise NBA, mais peut-être aussi le destin de son sport. Pendant une dizaine de minutes, ESPN nous rappelle pourquoi dans son docu SC Featured – The Future, en présentant son profil absolument unique et en rassemblant plusieurs témoignages qui attestent de l’énorme talent du garçon.

De LeBron James à Stephen Curry en passant par Giannis Antetokounmpo, Klay Thompson ou encore d’anciens coéquipiers de Wemby, tous n’ont que des superlatifs à la bouche pour décrire le phénomène. Le parcours de ce dernier – de ses débuts à Le Chesnay-Versailles jusqu’à Las Vegas où il a explosé aux yeux des Américains – est notamment retracé dans la vidéo, vidéo dans laquelle ESPN réalise aussi une mini-comparaison avec LeBron, autre prospect à la hype démesurée il y a une vingtaine d’années. Interviewé pour l’occasion par le scout Jonathan Givony, Wemby nous partage également son énorme ambition, à la fois personnelle mais aussi par rapport à la legacy du basket français dont il sera le plus grand représentant dans les années à venir.

Aux côtés de ses agents Jeremy Medjana et Bouna N’Diaye, Wemby sait que son monde va bientôt basculer. Le 16 mai prochain lors de la Loterie, il sera fixé concernant l’équipe NBA qui le choisira à la Draft du 22 juin, un événement XXL qu’on pourra suivre tous ensemble sur la chaîne Twitch de TrashTalk.