Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 7 mai, la NBA nous propose une soirée composée d’une rencontre en primetime (ou presque) sur le fuseau horaire de Châteauroux, à 21h30, et d’une seconde destinée aux plus téméraires. Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

21h30 : Sixers (2,20) – Celtics (1,74)

Sixers (2,20) – Celtics (1,74) 2h : Suns (1,79) – Nuggets (2,30)

LE PARI QU’ON SENT BIEN

Les Sixers se reprennent face aux Celtics (2,20) : réveil en gueule de bois pour Philly, presque dos au mur. Tout en maîtrise, les Celtics sont allés récupérer l’avantage du terrain au Game 3. James Harden n’a toujours pas réitéré une grosse performance depuis son Game 1 à 45 points. Joel Embiid, gêné, a reçu son trophée de MVP un soir de défaite. L’orgueil d’un groupe bien bâti nous pousse à croire que les Sixers, au terme de 48 minutes de joute, n’accepteront pas d’être menés 3 à 1 devant leur public.

LE COMBINÉ À TENTER

Les Nuggets battent les Suns + Joel Embiid termine meilleur marqueur de Sixers – Celtics (5,75) : pour le petit combiné du jour, on mise sur les Nuggets et Joel Embiid. Denver a perdu un Game 3 contre des Suns orphelins de Chris Paul. Ce soir, le Point God ne sera toujours pas là : de quoi permettre aux Nuggets de frapper un grand coup dans cette demi-finale de conférence, laquelle est largement à leur portée tant Phoenix joue avec… irrégularité. De son côté, Joel Embiid n’a toujours pas scoré au-delà des 30 unités dans ces Playoffs. S’il est un bon moment pour le faire, c’est ce soir : Philly doit refuser le 3 à 1 et les galères de James Harden contre les défenseurs extérieurs de Boston nous poussent à croire que cela passera par une performance XXL du Camerounais.

UNE PETITE FOLIE POUR FINIR ?

Nikola Jokic termine avec 20 points ou +, 13 rebonds ou +, 7 passes ou + (2,10) : Nikola Jokic sort d’un match en 30/17/17, autant dire que le pari a été complètement broyé. Ce soir ? Possibilité de réitérer contre des Suns que l’on voit mal enchaîner deux victoires de suite.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

