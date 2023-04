Vainqueurs des Wolves et des Clippers cette nuit, les Nuggets et les Suns se retrouveront au stade des demi-finales de Conférence à l’Ouest. Un gros choc qui promet entre Nikola Jokic et l’armada de Phoenix menée par Kevin Durant et Devin Booker.

Si Denver n’a pas eu à forcer son talent pour venir à bout des Wolves, voilà un test qui devrait nous montrer le niveau réel de ces Nuggets. En face, des Suns qui n’ont pas hésité à faire all-in à la trade deadline pour récupérer Kevin Durant et aller chercher un titre. KD avec Devin Booker, c’est déjà du lourd mais il ne faut pas oublier que Chris Paul et Deandre Ayton sont aussi dans le décor et Phoenix compte donc sur un monstre à 4 têtes pour faire tomber la concurrence.

🚨 OFFICIEL : NUGGETS – SUNS EN DEMI-FINALE DE CONFÉRENCE ! pic.twitter.com/jRxO3iKIui — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 26, 2023

Est-ce que ça suffira face aux Nuggets de Nikola Jokic ? Sur le papier, Denver est moins flashy mais peut compter sur un double MVP en forme et un collectif soudé. De ce côté-là, c’est moins facile pour les Cactus, qui ont eu moins de temps pour vraiment construire une alchimie de groupe. Le banc des Suns laisse d’ailleurs assez perplexe quant à son apport, au point que Monty Williams utilise beaucoup (trop ?) ses starters. Attention à ne pas manquer de fraîcheur pour Phoenix, dans une série qui pourrait s’annoncer longue car il n’est pas simple d’aller chercher des victoires dans les Rocheuses. Denver a le deuxième meilleur bilan de la Ligue à domicile cette saison avec 34 victoires pour 7 petites défaites.

Les Nuggets ont l’avantage du terrain, celui d’avoir moins tiré sur la corde aussi mais ils s’apprêtent à affronter deux des meilleurs talents offensifs du moment, avec un Devin Booker qui marche sur l’eau depuis le début de la postseason. Quand on sait que la défense des Nuggets n’a pas toujours été imprenable, ça peut faire peur. Nikola Jokic et les siens vont-ils faire respecter la hiérarchie ou vont-ils chuter comme il y a deux ans face à la fureur des hommes de l’Arizona ? La série en tout cas s’annonce palpitante !