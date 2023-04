Vaincus cette nuit par les Suns, les Clippers sont officiellement éliminés des Playoffs. Un nouvel échec en postseason pour le projet Kawhi – PG, est-ce que Steve Ballmer aura la patience d’offrir une nouvelle chance à ce groupe ?

On commence à connaitre la chanson par cœur du côté de Los Angeles. Le groupe est stylé sur le papier, y’a du talent, mais malheureusement les catastrophes s’abattent toujours sur les Voiliers au pire des moments. Privés de Paul George et en grande partie de Kawhi Leonard, les Clippers se sont très bien battus mais ils ne pouvaient pas tenir sur la durée face à l’armada des Suns. Quand on voit la différence que peuvent faire les deux All-Stars quand ils sont en forme, impossible de ne pas avoir un petit goût amer dans la bouche en imaginant cette série avec tout le monde en tenue.

Les Dieux du basket (ou plutôt le carnet de santé des deux garçons) en ont décidé autrement et la franchise de Steve Ballmer va donc devoir se remettre de ce nouvel échec. En faisant signer Kawhi et PG en 2019, l’idée était clairement d’aller chercher un titre rapidement. Depuis ? Un choke en 2020, une Finale de Conférence en 2021 suivie de deux années gâchées par les blessures des leaders. On l’a dit plus haut, le talent est là mais est-ce qu’il est possible d’aller gagner un championnat avec deux joueurs qui squattent l’infirmerie la moitié du temps ? C’est compliqué.

On connaît le caractère sulfureux du proprio et surtout son ambition pour sa franchise. On ne serait pas étonné de voir quelques changements durant l’intersaison. Est-ce que Tyronn Lue sera toujours sur le banc à la rentrée ? Est-ce que la direction maintient sa confiance en son duo de stars ou est-ce qu’un trade d’envergure est envisageable cet été ? On n’est jamais à l’abri d’une surprise, surtout du côté d’Hollywood.