Battus par les Nuggets cette nuit, les Wolves ont dit adieu aux Playoffs 2023. Comme l’an passé, c’est au premier tour que l’aventure s’arrête pour la franchise de Minnesota.

L’été dernier, les Wolves décidaient de faire all-in pour arracher la signature de Rudy Gobert. L’idée de ce trade était claire : franchir un cap et devenir l’une des meilleures franchises de la Conférence Ouest. Quelques mois plus tard, le constat n’est pas forcément très reluisant. Certes, la longue blessure de Karl-Anthony Towns fait qu’on n’a eu qu’un échantillon réduit de ces Wolves version 2023 mais le bilan comptable reste le même que l’an passé : une élimination au premier tour.

Point positif, Anthony Edwards continue de prouver qu’il a les épaules pour être le patron de cette équipe et sa grosse série contre Denver le prouve. Problème, il s’agirait d’offrir à Ant un soutien digne de ce nom. KAT n’a pas livré une série phénoménale même s’il finit sur une bonne note. Surtout, les blessures ont plombé le groupe. Naz Reid et Jaden McDaniels n’ont pas joué la postseason et cette nuit Minny ne pouvait pas non plus compter sur Kyle Anderson. Difficile de vraiment rivaliser avec plusieurs cadres sur la touche.

Quid de l’avenir désormais ? Est-ce que Tim Connelly va vouloir donner à ce groupe une nouvelle chance en priant que la santé des uns et des autres s’améliore ou va-t-il vouloir mettre fin à l’expérience twin towers à l’intérieur ? Si c’était le cas, on imagine que Rudy Gobert serait logiquement le candidat au départ puisque Towns reste le visage de la franchise, même si certaines rumeurs de départ ont fuité dans les médias en cours de saison. Il faudra aussi s’intéresser à la situation contractuelle de quelques garçons. Naz Reid sera fortement courtisé, va-t-il mettre les voiles ? L’intersaison s’annonce intrigante dans la région des Grands Lacs.