On commence à y voir plus clair dans les brackets avec deux nouveaux qualifiés (Denver, Phoenix) pour le second tour et d’autres qui préfèrent prendre leur temps (Boston / Atlanta). Envoyez le résumé de la nuit !

# LES RÉSULTATS DE LA NUIT EN NBA

Celtics – Hawks : 117 – 119 (stats)

: 117 – 119 (stats) Nuggets – Wolves : 112 – 109 (stats)

– Wolves : 112 – 109 (stats) Suns – Clippers : 136 – 130 (stats)

# CE QU’IL FAUT RETENIR DE LA SOIRÉE

# LE HIGHLIGHT DE LA NUIT EN NBA

ICE TRAE WINS IT FOR THE HAWKS 🥶 38 PTS TO FORCE A GAME 6 😱 pic.twitter.com/6BOoEh4ZQz — NBA (@NBA) April 26, 2023

# LE TOP PICK EN TTFL : Devin Booker

Best picks en #TTFL cette nuit : – Devin Booker : 80 pts

– Kevin Durant : 52 pts

– Nikola Jokic : 52 pts#NBA pic.twitter.com/TkiZaJv0p9 — TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) April 26, 2023

# LE SCORE DANS LES SÉRIES

Bucks – Heat : 1-3

: 1-3 Cavaliers – Knicks : 1-3

: 1-3 Sixers – Nets : 4-0

– Nets : 4-0 Celtics – Hawks : 3-2

– Hawks : 3-2 Nuggets – Wolves : 4-1

– Wolves : 4-1 Grizzlies – Lakers : 1-3

: 1-3 Kings – Warriors : 2-2

Suns – Clippers : 4-1

# LE BRACKET DES PLAYOFFS

# PROGRAMME DE LA NUIT PROCHAINE